特朗普面临示威疫情经济重压三大山 力求快速竞选战翻身

美国声势浩大的非裔弗洛伊德致死引发的抗议浪潮，今天是否会随着死者的葬礼而趋平缓有待关注，新冠疫情却显示下降了威胁势头。连着几天的经济与股市初见乐观，评论指为美国总统特朗普带来希望。特朗普酝酿近期掀起大规模竞选活动势头，争取政治与民意翻身。

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据法新社说， 5个月后美国将进行总统大选，共和党籍总统特朗普盼在连串危机中翻身，于未来两星期恢复竞选造势活动。

该报道认为，特朗普于总统任期期间一向透过大型集会来传达他民粹民族主义理念，全美各地的集会往往吸引超过万人参与。这种类似作秀的大型集会是他竞选连任的关键，却因新冠病毒疫情而在3月喊停。

据美国政治新闻机构Politico的报导，及特朗普竞选团队向法新社证实的结果，特朗普将于未来两星期恢复造势活动，并将于未来几天听取报告，采取作为来避免这些集会沦为疫情扩散的温床。

对于11月即将大选，特朗普目前在多份全国和摇摆州的民调中，支持度都落后民主党的拜登（Joe Biden）。

尽管疫情威胁未除，特朗普竞选团队认为美国各地因反警察暴力的集会日复一日上演，已减轻不少特朗普在举行大型集会上的政治压力。据特朗普2020年竞选连任总干事帕斯凯尔（Brad Parscale）向Politico表示：「美国民众准备好恢复行动，特朗普总统也是。」他说：「诸位再次看的民众人数和他们的热情，将会是瞌睡乔作梦也想不到的。」瞌睡乔（Sleepy Joe）瞌睡乔是特朗普给拜登取的绰号。

美国疫情出现缓解，全美新冠病毒疫情最严重的纽约市，在历经近3个月封锁措施后星期日宣布初步解封，约40万人重返工作冈位。

但纽约市的酒吧则是第3阶段才能开放；而电影院和博物馆得等到第4阶段，可能是在7月底，且会有人数限制。

纽约州长古莫（Andrew Cuomo）担忧可能引发大规模感染，呼吁参与抗议非裔男子佛洛伊德（George Floyd）枉死的数千名民众接受筛检。

另据美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）昨天稍晚发布即时统计说，过去24小时内新增450人病故，人数是近两个月以来最低的报告。根据通报，全美目前总计11万932人病故，感染人数累计195万人6527人，逼近200万人。

美国的每日染疫病故人数在3月底首度破500人，4月中单日新增一度超过3000人。

过去两周以来，每日死亡人数已有好几日降至1000人以下，但新增感染人数仍维持在每天2万人左右。