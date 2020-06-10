华春莹回应安倍涉港及G7峰会发言：已向日方表达严重关切

日本首相安倍晋三6月10日表示，日本希望在七国集团峰会(G7)牵头发布有关香港局势的声明。对此，中国外交部发言人华春莹在当天的记者会上回应称，已经就此向日方表达严重关切。

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安倍晋三当天在日本国会众议院预算委员会会议上指出，G7峰会将是共享自由、民主、法治等普世价值的国家汇聚一堂，有引领世界舆论的使命。针对港版国安法问题，日本将力争在G7 峰会上发表联合声明，“以‘一国两制’为前提，在G7发表声明的想法下，日本将发挥主导（作用）”。

北京方面，华春莹对此回应称，已经向日方表达严重关切。她强调，“中国全国人大就建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制作出决定，完全属于中国内政，任何外国无权干涉，有关国家应该遵守国际法和国际关系基本准则。”

同样就日方对港版国安法的态度问题，日本共同社曾于7日报道指，日本政府此前拒绝参与英美等国的联合声明，就港版国安法严厉批评中国。报道称，日方这一决定是为了与中国改善关系，及确保中国领导人习近平访日之行顺利而没有参与声明。该事件则使得日本备受批评。报道称， 据相关国家当局人士透露，此次的声明由英国和加拿大主导。日本政府在声明发表前曾接到暗中询问，但表示了拒绝。一名相关国家当局人士评价称，“日本大概重视与中国的关系吧，说实话，我很失望。”

但事后日本否认有关说法，日本官房长官菅义伟则强调称，日本早于其他国家对港版国安法表示忧虑，美国及英国对日本的做法给予肯定，指报道传言完全不属实。安倍晋三亦对国安法表示关注，路透社早前引述消息指，日本没有参与联合声明，主因只是“通知时间太仓促”。