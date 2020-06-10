博雷利：中国是系统性竞争对手但并非是世界和平威胁

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（ Josep Borrell ）近日表示，中国或是欧盟的“系统性竞争”对手，但并不是世界和平的一个威胁。

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据政治消息网站Politico 报道，博雷利在周二与中国国务委员兼外长王毅进行了时长3小时的视频会议。双方外交代表此次参加的是第十轮中欧高级别战略对话。博雷利称，在与王毅的通话中，他代表欧方捍卫了其口中“现实主义”地对华政策方针。但报导指，博雷利就中国军事野心的分析则将其与后者的多个近邻，如日本和印度等国所持有的观点相左。近期，中国与日、印等国在南海和藏南地区的争议领土对峙也有增加趋势。与此同时，北京方面通过港版国安法对香港控制的主动增强，及其被指有违中方的相关国际责任也引发全球关注。

博雷利指出，香港与人权问题都是他与中方代表“公开和坦率”对话的一部分。他补充说，双方的谈话中一大重要问题是布鲁塞尔方面在去年作出将中国视为“系统性竞争对手”的决定。博雷利说，“我理解把中国作为一个系统性竞争对手提出来是一个稍有争议的（事情）”。他在会后向媒体介绍称，“我们谈论了很多问题，……言语是重要的，有时它们则尤为重要”。他还强调称，“当然，我也提到了中国在香港采取的一些措施，这些措施可能会严重损害‘一国两制’原则和香港的高度自治。我一直在谈论这个问题，也收到中方的解释，但我提出，中国需要采取措施缓和局势，并尊重其国际承诺和基本法。”

在之后的提问环节，有记者问博雷利，在香港问题上，是否得到王毅关于缓和紧张局势和坚持“一国两制”原则的承诺，对此博雷利回应称，“这不是中国国务委员王毅第一次听到我们在香港问题的立场了。我们一直非常清楚，北京对香港实施国家安全立法，破坏香港的自治，并在政治和经济上造成真正问题。”他还称，“王毅重申北京的立场，并坚持一个事实上，即从他们的角度来看，它不危及‘一国两制’原则，这只是一种增加安全的方式，香港立法会过去就应该通过这项法律，但是他们并没有这样做。”博雷利强调，“我们就这一问题交换了意见，并坚持认为中国必须坚持其国际承诺，尊重他们与英国达成的协议。”

此外，博雷利解释称，将中国视为“系统性威胁”并不代表将北京看作安全威胁。他说，“中国确有全球性的野心，但与此同时我不认为中国正在对世界和平构造一个威胁的角色”。他称，“中方再次确认他们将参与国际事务，并从中扮演角色。但他们并没有军事野心，他们也不希望通过武力参与到军事冲突当中”。博雷利的发言观点显然与来自美国及中国邻国的一些官员所表达出对中国军事扩张的担忧不符。美国国防部负责国防政策的副部长约翰·鲁德(John C. Rood)曾在去年提出，“中国正在推销一个维权主义的治理模式，其对他国主权不予尊重”。鲁德称，“你可以看到中国开始在海外建立军事基地，及位于海外的情报收集据点”。

报导指，日本、印度、越南和台湾等官方也都对中国的军事野心表达出深度忧虑。东京在去年将中国视为其第一安全威胁，超过朝鲜。博雷利则强调，欧盟与中国在诸如继续支持伊朗核协议等问题上存在共同点。据悉，欧盟委员会主席冯德莱恩将于本月稍后与中国总理李克强举行视频通话。博雷利表示，此次与王毅的会议帮助双方完成了就欧盟与北京合作的一项名为“2025计划”的文件。但他指，这一文件在双方领导人峰会时将不会来得及成型。

据悉，该文件内容包括欧盟向北京施压，以确保其实现对在华欧盟企业与中方企业同等对待的承诺。博雷利会在周三与欧盟委员会副主席朱洛娃（Vera Jourová）就欧盟将如何应对新冠疫情中的假讯息攻势提交一份相应文件。此前，布鲁塞尔曾指控中国和俄罗斯参与其中。博雷利称，欧盟的外交部门在其成员国提供相应资源的情况下，已做好进一步与来自中国或其他国家的假讯息作斗争的准备。他说，“毫无例外，我们向与假讯息作斗争的工作分配了更多的资源”。他续称，“我很愿意增加在这方面的支出，但各成员国必须对此达成共识，而不是光说不练”。

北京方面，中国外交部发言人华春莹在10日的记者会上介绍称，王毅与博雷利的战略对话是两人首次举行战略对话，这也是在当前疫情深刻影响世界，国际形势深刻演变的背景之下，中欧之间的一次非常重要的战略的沟通。她称，双方就中俄关系、高层交往、中欧抗议合作，共同关心的国际和地区问题进行了长时间深入和坦诚的沟通，增进了双方的相互理解和互信，为下阶段的中欧重大的外交议程做了积极的准备，取得了良好的效果。