華春瑩回應安倍涉港及G7峰會發言：已向日方表達嚴重關切

日本首相安倍晉三6月10日表示，日本希望在七國集團峰會(G7)牽頭髮布有關香港局勢的聲明。對此，中國外交部發言人華春瑩在當天的記者會上回應稱，已經就此向日方表達嚴重關切。

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安倍晉三當天在日本國會眾議院預算委員會會議上指出，G7峰會將是共享自由、民主、法治等普世價值的國家彙聚一堂，有引領世界輿論的使命。針對港版國安法問題，日本將力爭在G7 峰會上發表聯合聲明，“以‘一國兩制’為前提，在G7發表聲明的想法下，日本將發揮主導（作用）”。

北京方面，華春瑩對此回應稱，已經向日方表達嚴重關切。她強調，“中國全國人大就建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機製作出決定，完全屬於中國內政，任何外國無權干涉，有關國家應該遵守國際法和國際關係基本準則。”

同樣就日方對港版國安法的態度問題，日本共同社曾於7日報道指，日本政府此前拒絕參與英美等國的聯合聲明，就港版國安法嚴厲批評中國。報道稱，日方這一決定是為了與中國改善關係，及確保中國領導人習近平訪日之行順利而沒有參與聲明。該事件則使得日本備受批評。報道稱， 據相關國家當局人士透露，此次的聲明由英國和加拿大主導。日本政府在聲明發表前曾接到暗中詢問，但表示了拒絕。一名相關國家當局人士評價稱，“日本大概重視與中國的關係吧，說實話，我很失望。”

但事後日本否認有關說法，日本官房長官菅義偉則強調稱，日本早於其他國家對港版國安法表示憂慮，美國及英國對日本的做法給予肯定，指報道傳言完全不屬實。安倍晉三亦對國安法表示關注，路透社早前引述消息指，日本沒有參與聯合聲明，主因只是“通知時間太倉促”。