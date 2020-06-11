彭斯：繼續就香港問題對中國保持強硬立場

美國副總統彭斯（Mike Pence）6月10日在接受福克斯商業頻道專訪時當談及香港局勢時表示，中國打破對港人及相關國際協議作出的承諾，美國對華會繼續就這一問題保持強硬立場。

廣告 繼續瀏覽後續

在談到美中關係時，彭斯指出，特朗普總統對華實施的大部分關稅措施，都是為了“重置”美國現存與中國不公平的貿易關係，而這些關稅仍然有效。他強調，在對抗中國不公平對待或在中美關係及維護美國工人的方面，沒有總統比特朗普做得更多，而他們會繼續保持強硬的態度。

彭斯在採訪中還向主持人盧·道布斯(Lou Dobbs)提到，特朗普政府會繼續維護美國在南中國海和太平洋等地的戰略利益。他並稱，（在港版國安法立法問題上）中國打破對香港人及國際協議作出的承諾，美方也會對華保持強硬立場。他強調，在人權問題上，美方會堅守立場。

彭斯說，“美國人民可以懷有信心，不過是冠狀病毒（疫情）所發生的事，這位總統與中國在每一步的強硬姿態都得到證明，美國人民都有所目睹，他們應對特朗普總統和我們全體的政府將在對華問題上繼續保持堅毅的姿態存有信心，直到我們重整與中國的經濟關係，使美國的工作和工人都能被首先重視，並對那些所有就冠狀病毒失信於我們國家和世界民眾的人問責。”彭斯另在採訪中表示，會就新冠肺炎疫情問題向被指未能及時向世界預警的中國和世衛組織問責。