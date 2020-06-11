彭斯：继续就香港问题对中国保持强硬立场

美国副总统彭斯（Mike Pence）6月10日在接受福克斯商业频道专访时当谈及香港局势时表示，中国打破对港人及相关国际协议作出的承诺，美国对华会继续就这一问题保持强硬立场。

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在谈到美中关系时，彭斯指出，特朗普总统对华实施的大部分关税措施，都是为了“重置”美国现存与中国不公平的贸易关系，而这些关税仍然有效。他强调，在对抗中国不公平对待或在中美关系及维护美国工人的方面，没有总统比特朗普做得更多，而他们会继续保持强硬的态度。

彭斯在采访中还向主持人卢·道布斯(Lou Dobbs)提到，特朗普政府会继续维护美国在南中国海和太平洋等地的战略利益。他并称，（在港版国安法立法问题上）中国打破对香港人及国际协议作出的承诺，美方也会对华保持强硬立场。他强调，在人权问题上，美方会坚守立场。

彭斯说，“美国人民可以怀有信心，不过是冠状病毒（疫情）所发生的事，这位总统与中国在每一步的强硬姿态都得到证明，美国人民都有所目睹，他们应对特朗普总统和我们全体的政府将在对华问题上继续保持坚毅的姿态存有信心，直到我们重整与中国的经济关系，使美国的工作和工人都能被首先重视，并对那些所有就冠状病毒失信于我们国家和世界民众的人问责。”彭斯另在采访中表示，会就新冠肺炎疫情问题向被指未能及时向世界预警的中国和世卫组织问责。