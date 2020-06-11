蓬佩奥谴责中国宗教镇压持续加剧 北京：勿用宗教问题干涉中国内政

美国国务院在最新发布的《2019年度全球宗教自由报告》指出，中国政府持续对宗教实行控制，限制他们认为威胁国家或中共利益的宗教活动和个人自由。美国务卿蓬佩奥并于周三谴责中国政府对所有宗教的镇压持续加剧。对此，中国外交部发言人华春莹周四回应称，报告涉华内容与蓬佩奥罔顾事实，充满意识形态偏见，大肆诋毁中国政策，严重干涉中国内政，中方坚决反对。

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蓬佩奥在当天的国务院记者会上向媒体表示，“中国政府要求所有宗教团体服从中共领导，并将共产党教条注入在他们的教义和宗教活动中。”他强调，“中国政府对新疆维吾尔人的大规模拘留，以及对佛教徒、藏人、法轮功和基督徒的镇压都在继续。”发言中，他还提到在上周和六四中国民主人士王丹、苏晓康等人会面的情形。蓬佩奥重申，美国近日的抗议活动，被中国政府利用以推动其政治进程。他强调，然而，两国政府的形式实际上截然不同。

蓬佩奥告诉媒体称，“说到中国，上星期，我很荣幸与30年前发生在天安门广场的中共大屠杀幸存者见面。我还发表了一份声明，内容关于中国龌龊地企图利用美国的局势来推动其政治进程，你们很多人都看到了。”他表示，“美中两国政府的形式完全不同。我们有法治，中国没有。我们有言论自由并拥抱和平抗议，中国没有。”蓬佩奥说，“正如我刚才所说，我们捍卫宗教自由，而中国继续进行数十年来对信仰的战争。两者间的对比再清楚不过了。在最好的时候，中国也在残酷地实行共产主义。”他续称，“而美国在面临最艰巨的挑战时，我们仍致力于确保所有人的自由。”

北京方面，华春莹在当天的记者会上回应称，“中国政府依法保护公民的宗教信仰自由。中国各类信教群众近2亿人，宗教教职人员38万余人，宗教团体约5500个，依法登记的宗教活动场所14万多处”。她说，“中国各族人民享有充分的宗教信仰自由。有关事实早已有目共睹”。她续称，“相比之下，美国少数族裔的宗教状况令人担忧，存在长期性与系统性的种族歧视”。她提出，“盖洛普和皮尤中心的一份民调数据显示，75%的美国穆斯林认为美社会对穆斯林有严重歧视。根据我看到的公开数据，美国全国的清真寺数量还不到新疆的十分之一。”

华春莹称，“近期，黑人弗洛伊德之死引发的大规模抗议活动持续，批评美方仍未反思，反问有什么资格对中国指手画脚，敦促美方尊重事实、摒弃偏见，停止发表所谓报告，停止利用宗教问题干涉中国内政”。她强调，“我们敦促美方尊重事实、摒弃偏见，停止年复一年发表这样的所谓报告，停止利用宗教问题干涉中国内政。美方每发表这样一次的报告，实际上只会让世人又见证一次美方的虚伪和双重标准。”