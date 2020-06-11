蓬佩奧譴責中國宗教鎮壓持續加劇 北京：勿用宗教問題干涉中國內政

美國國務院在最新發布的《2019年度全球宗教自由報告》指出，中國政府持續對宗教實行控制，限制他們認為威脅國家或中共利益的宗教活動和個人自由。美國務卿蓬佩奧並於周三譴責中國政府對所有宗教的鎮壓持續加劇。對此，中國外交部發言人華春瑩周四回應稱，報告涉華內容與蓬佩奧罔顧事實，充滿意識形態偏見，大肆詆毀中國政策，嚴重干涉中國內政，中方堅決反對。

廣告 繼續瀏覽後續

蓬佩奧在當天的國務院記者會上向媒體表示，“中國政府要求所有宗教團體服從中共領導，並將共產黨教條注入在他們的教義和宗教活動中。”他強調，“中國政府對新疆維吾爾人的大規模拘留，以及對佛教徒、藏人、法輪功和基督徒的鎮壓都在繼續。”發言中，他還提到在上周和六四中國民主人士王丹、蘇曉康等人會面的情形。蓬佩奧重申，美國近日的抗議活動，被中國政府利用以推動其政治進程。他強調，然而，兩國政府的形式實際上截然不同。

蓬佩奧告訴媒體稱，“說到中國，上星期，我很榮幸與30年前發生在天安門廣場的中共大屠殺倖存者見面。我還發表了一份聲明，內容關於中國齷齪地企圖利用美國的局勢來推動其政治進程，你們很多人都看到了。”他表示，“美中兩國政府的形式完全不同。我們有法治，中國沒有。我們有言論自由並擁抱和平抗議，中國沒有。”蓬佩奧說，“正如我剛才所說，我們捍衛宗教自由，而中國繼續進行數十年來對信仰的戰爭。兩者間的對比再清楚不過了。在最好的時候，中國也在殘酷地實行共產主義。”他續稱，“而美國在面臨最艱巨的挑戰時，我們仍致力於確保所有人的自由。”

北京方面，華春瑩在當天的記者會上回應稱，“中國政府依法保護公民的宗教信仰自由。中國各類信教群眾近2億人，宗教教職人員38萬餘人，宗教團體約5500個，依法登記的宗教活動場所14萬多處”。她說，“中國各族人民享有充分的宗教信仰自由。有關事實早已有目共睹”。她續稱，“相比之下，美國少數族裔的宗教狀況令人擔憂，存在長期性與系統性的種族歧視”。她提出，“蓋洛普和皮尤中心的一份民調數據顯示，75%的美國穆斯林認為美社會對穆斯林有嚴重歧視。根據我看到的公開數據，美國全國的清真寺數量還不到新疆的十分之一。”

華春瑩稱，“近期，黑人弗洛伊德之死引發的大規模抗議活動持續，批評美方仍未反思，反問有什麼資格對中國指手畫腳，敦促美方尊重事實、摒棄偏見，停止發表所謂報告，停止利用宗教問題干涉中國內政”。她強調，“我們敦促美方尊重事實、摒棄偏見，停止年復一年發表這樣的所謂報告，停止利用宗教問題干涉中國內政。美方每發表這樣一次的報告，實際上只會讓世人又見證一次美方的虛偽和雙重標準。”