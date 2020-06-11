蔡英文受邀参加哥本哈根民主峰会将发表视频讲话

受到新冠疫情影响，第3届哥本哈根民主峰会将以视频会议的方式在6月18至19日间举行。作为此次峰会的受邀致词嘉宾之一，台湾总统蔡英文将以“预录影片”的方式参会，并分享台湾防疫及民主经验。同样受邀将在峰会上发表讲话的还包括美国国务卿蓬佩奥、欧盟委员会副主席朱洛娃(Vera Jourova)等美欧政要和政商意见领袖。

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据悉，哥本哈根民主峰会的主办单位是非政府组织“民主联盟”，该组织是丹麦前总理、北约前秘书长拉斯穆森(Anders Fogh Rasmussen)领导下于2017年成立。该机构并在随后的2018、2019和今年举办3届峰会。据其官网介绍，来自全球各地的受邀嘉宾将通过视频会议的方式就世界民主现状的话题进行讨论。而今年还特别将关注于美国的全球领导力、2020年美国大选、民主与科技、企业责任和疫情期间捍卫民主等话题加以讨论。

该机构公布的受邀嘉宾名单可以看到，除了上文提到的蔡英文、蓬佩奥、朱洛娃；还包括北约副秘书长杰瓦纳(Mircea Geoana) 、美国民主党前国务卿克里(John Kerry)和奥尔布赖特(Madeleine Albright)、澳大利亚前总理特恩布尔（Malcolm Turnbull）、微软总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）及香港众志秘书长黄之锋。

据会议安排显示，蔡英文将于当地时间19日下午1点10分就新冠肺炎疫情下捍卫民主发表讲话。大约在1小时后，蓬佩奥将参与题为“中国和自由社会挑战”的讨论和发言。而在大会头一天，黄之锋将在当天下午2点参与题为“为民主斗争，在香港战场”的发言。据了解，台外交部长吴钊燮去年6月也曾应邀，赴哥本哈根出席高峰会并发表专题演说。