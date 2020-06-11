被欧盟指传播疫情假信息 华春莹：我们从不靠吹嘘、假信息提升形象

针对欧盟6月10日发布报告指控中国和俄罗斯在新冠肺炎疫情期间，进行了散布疫情虚假信息的指控，中国外交部发言人华春莹6月11日回应称，“我们从不靠吹嘘，也从不靠什么虚假信息来提升形象。”

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欧盟委员会当天发布的相关报告中指，中国和俄罗斯是在新冠肺炎疫情席卷欧洲期间，试图“逐渐削弱民主辩论”，并通过“有针对性的影响行动和错误信息运动，以提升他们形象的外部势力（包括一些其他国家）”。参加了这一记者会的欧盟委员会副主席朱罗娃（Vera Jourova）表示，俄罗斯和中国针对疫情在欧盟及全球进行有影响力的假信息宣传活动。她指出，由国家赞助的宣传攻势专门猎捕于人们的“恐惧和疑问”。

朱罗娃说，“一个地缘政治的欧盟只能在我们可以对眼前问题坚定和认识到的前提下成型。但我们必须让我们自己的家重归秩序”。她续称，“（通过）增强我们的战略沟通”以防止他人抢夺这一网上的高地。据悉，欧盟关于中国和俄罗斯的调查结果，是基于欧盟委员会对外和外交机构的各自研究所得出的结论。相关研究表明，有证据显示中国官方消息来源“协调推动”了对冠状病毒大流行的责任推避，及宣传中方对病毒的反应 。

北京方面，华春莹就彭博社的相关报道回应称，“我们注意到这篇报告，也注意到俄方对此已经做出了回应。事实上谁是围绕此次新冠肺炎疫情虚假信息最大的制造者和散播者，所有不带偏见的人都应非常清楚，国际上对此也有很多报道和评论，欧盟内部是否有人散布虚假信息，欧盟也应心知肚明。”她提出，“欧盟发表的这一份长达16页的报告对显而易见的事实避而不谈，却在一处提到了中国，这有损报告的可信度和权威性，这种对中方的不实的指责本身就是虚假信息。”

华春莹强调，“中方靠艰苦努力、责任担当，在较短时间内控制住了疫情，并秉持人类命运共同体的理念加强国际合作，为有需要的国家提供力所能及的帮助和支持。我们从不靠吹嘘，也从不靠什么虚假信息来提升形象。”她重申，“病毒是人类共同的敌人，虚假信息同样也是人类共同的敌人。联合国和世卫组织都已经呼吁各国加强团结合作，打击各类的虚假信息”。她说，“我们希望欧盟方面本着负责任的态度和实事求是的精神，同中方以及国际社会一道增进互信，加强团结，共同抵制新冠病毒和各类政治病毒。我们也愿意在这个方面同包括俄罗斯在内的国际社会一道加强对话沟通和合作。“