中国外交部：对英发表《香港问题半年报告》强烈不满

中国外交部发言人华春莹6月12日在外交部例行记者会上表示，我们对英国政府定期发表所谓《香港问题半年报告》，干涉香港事务的错误做法表示强烈不满。英国政府11日发表了最新一份《香港问题半年报告》。

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自 1997 年香港主权移交后，英国每半年发布一次《香港问题半年报告》。报告由英国外交大臣向议会每半年提交一次。此次发表的是其第 46 份报告。这份报告在前言中，先以大篇幅提及港版国安法，指英方对此深切关注，又称现时中国仍有时间去重新考虑，悬崖勒马，并尊重香港的自治及中国自身的国际义务。报告还提到，若中方坚持订立港版国安法，英方将如之前所说，修订英国国民（海外）护照 （BNO ）持有者的居英条件；由每年 6 个月的居留期，改为可延续的 12 个月居留，并准许工作或读书，作为长远获取永久居英权的方式。这份30 页的报告书还涵盖多起去年发生的反修例运动期间事件。

英政府表示，香港的社会动荡不能只视为治安及经济事件，中方必须与香港人及香港政府合作，经由政治磋商解决社会的紧张状况。英方并表明，示威者的破坏行为及暴力是不可接受，认为选举将可让市民表达意见，又提到九月的立法会选举，期望选举可在自由、公平、无暴力及不受干扰下进行。报告还提及香港警察及监警会报告，直指市民对香港警察的信任是“史上最低”，而警方在使用武力时，必须遵守国际标准，且接受问责及保持公开透明。英方提出，早前监警会发布的报告备受质疑，而外相拉布已在上月重申，只有全面审视的独立调查，才能重建民众的信任。事实上，在华春莹表态前，港府发言人已对此通过声明作出回应。

港府发言人称，对报告内关于国家安全立法和香港高度自治情况的不实及偏颇评论，表示坚决反对，并深表遗憾，重申会坚定不移按照《基本法》落实“一国两制”方针，强调外国政府、议会及政客不应以任何形式干预香港的内部事务。声明指，自回归以来，香港特区在“一国两制”下一直保持繁荣稳定，并严格按照《基本法》的规定实行港人治港、高度自治，又指根据《基本法》第1条，香港特区是中华人民共和国不可分离的部分。声明称，《基本法》第12条订明，香港特区是中华人民共和国的一个享有高度自治权的地方行政区域，直辖于中央人民政府。如何在香港落实一国两制政策，完全是中华人民共和国的内部事务，任何其他国家都无权直接或间接干预该等内部事务。

北京方面，华春莹重申，香港事务是中国内政，任何外国组织或者个人都无权干预，英方对香港无主权、无治权、无监督权，也不存在所谓“责任”。她表示，关于香港国家安全立法，中方已经多次阐明严正立场。在此强调中国政府全面准确贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，维护国家主权安全发展利益的决心坚定不移，维护香港长期繁荣稳定的决心坚定不移。她说，香港是中国的香港，英方应该正视现实，尊重中国主权、安全和统一，停止以任何方式干预香港事务。华春莹称，外部势力越是对香港事务横加干涉，中方推进香港国安立法的决心越是坚定不移。

另就中国全国人大通过港版国安法立法是否是中方在违反《中英联合声明》中向英方和国际所作承诺问题，华春莹在随后的问答环节还补充说，《中英联合声明》的核心是中方对香港恢复行使主权，联合声明关于对港的基本方针政策是中方单方面政策宣示，已经充分体现在中国全国人大所制定的香港基本法中。她说，中方的有关宣示不是对英方的承诺，更不是存在所谓的违反国际义务的问题。华春莹称，那么我在6月8日的记者会上，实际上已经详细介绍了《中英联合声明》的有关内容。“香港回归之后，联合声明涉及到英方的条款已经全部履行完毕”。