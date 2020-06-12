中國外交部：對英發表《香港問題半年報告》強烈不滿

中國外交部發言人華春瑩6月12日在外交部例行記者會上表示，我們對英國政府定期發表所謂《香港問題半年報告》，干涉香港事務的錯誤做法表示強烈不滿。英國政府11日發表了最新一份《香港問題半年報告》。

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自 1997 年香港主權移交後，英國每半年發布一次《香港問題半年報告》。報告由英國外交大臣向議會每半年提交一次。此次發表的是其第 46 份報告。這份報告在前言中，先以大篇幅提及港版國安法，指英方對此深切關注，又稱現時中國仍有時間去重新考慮，懸崖勒馬，並尊重香港的自治及中國自身的國際義務。報告還提到，若中方堅持訂立港版國安法，英方將如之前所說，修訂英國國民（海外）護照 （BNO ）持有者的居英條件；由每年 6 個月的居留期，改為可延續的 12 個月居留，並准許工作或讀書，作為長遠獲取永久居英權的方式。這份30 頁的報告書還涵蓋多起去年發生的反修例運動期間事件。

英政府表示，香港的社會動蕩不能只視為治安及經濟事件，中方必須與香港人及香港政府合作，經由政治磋商解決社會的緊張狀況。英方並表明，示威者的破壞行為及暴力是不可接受，認為選舉將可讓市民表達意見，又提到九月的立法會選舉，期望選舉可在自由、公平、無暴力及不受干擾下進行。報告還提及香港警察及監警會報告，直指市民對香港警察的信任是“史上最低”，而警方在使用武力時，必須遵守國際標準，且接受問責及保持公開透明。英方提出，早前監警會發布的報告備受質疑，而外相拉布已在上月重申，只有全面審視的獨立調查，才能重建民眾的信任。事實上，在華春瑩表態前，港府發言人已對此通過聲明作出回應。

港府發言人稱，對報告內關於國家安全立法和香港高度自治情況的不實及偏頗評論，表示堅決反對，並深表遺憾，重申會堅定不移按照《基本法》落實“一國兩制”方針，強調外國政府、議會及政客不應以任何形式干預香港的內部事務。聲明指，自回歸以來，香港特區在“一國兩制”下一直保持繁榮穩定，並嚴格按照《基本法》的規定實行港人治港、高度自治，又指根據《基本法》第1條，香港特區是中華人民共和國不可分離的部分。聲明稱，《基本法》第12條訂明，香港特區是中華人民共和國的一個享有高度自治權的地方行政區域，直轄於中央人民政府。如何在香港落實一國兩制政策，完全是中華人民共和國的內部事務，任何其他國家都無權直接或間接干預該等內部事務。

北京方面，華春瑩重申，香港事務是中國內政，任何外國組織或者個人都無權干預，英方對香港無主權、無治權、無監督權，也不存在所謂“責任”。她表示，關於香港國家安全立法，中方已經多次闡明嚴正立場。在此強調中國政府全面準確貫徹“一國兩制”方針的決心堅定不移，維護國家主權安全發展利益的決心堅定不移，維護香港長期繁榮穩定的決心堅定不移。她說，香港是中國的香港，英方應該正視現實，尊重中國主權、安全和統一，停止以任何方式干預香港事務。華春瑩稱，外部勢力越是對香港事務橫加干涉，中方推進香港國安立法的決心越是堅定不移。

另就中國全國人大通過港版國安法立法是否是中方在違反《中英聯合聲明》中向英方和國際所作承諾問題，華春瑩在隨後的問答環節還補充說，《中英聯合聲明》的核心是中方對香港恢復行使主權，聯合聲明關於對港的基本方針政策是中方單方面政策宣示，已經充分體現在中國全國人大所制定的香港基本法中。她說，中方的有關宣示不是對英方的承諾，更不是存在所謂的違反國際義務的問題。華春瑩稱，那麼我在6月8日的記者會上，實際上已經詳細介紹了《中英聯合聲明》的有關內容。“香港回歸之後，聯合聲明涉及到英方的條款已經全部履行完畢”。