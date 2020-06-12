国际刑事法院驳斥美国对其人员制裁政令

海牙国际刑事法院驳斥美国总统特朗普6月11日授权对调查美方在阿富汗战争中行为官员的制裁政令。欧盟对美国的决定表达 “ 严重关切 ”。

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美国总统特朗普周四批准行政命令，将对参与调查美军在阿富汗战争中行为的国际刑事法院官员及其家属实施经济制裁和入境美国的限制，以阻止该法院起诉美国军事人员。

对此国际刑事法院予以驳回。海牙国际刑事法院主席 法官敖昆在一份声明中驳斥该政令指出，这阻止打击犯罪行为和众人追究责任的共同努力，属于对一个独立的国际司法机构的系列诋毁。

不顾美国政府反对，国际刑事法院今年3月裁定，批准对美国军事和情报人员在阿富汗涉嫌战争罪和反人类罪展开调查。国际刑事法院的检察官法图·本苏达要求调查美军士兵和中情局人员从2003年至2004年涉嫌在阿富汗的虐待行为。

美国从2001年以来打击阿富汗的塔利班，进行了最长的一次战争。

本次美国总统授权的行政命令旨在阻止国际刑事法院起诉美国军人。

欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔对美国的决定表达 “ 严重关切 ”，并表示所有国家都要尊重和支持国际刑事法院。