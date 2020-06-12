美議員致信Zoom袁征要求就關閉紀念六四會議賬號作出澄清

美國國會3名共和黨籍議員最新就視頻會議軟件提供商Zoom，被指關閉在美人士通過該軟件進行紀念六四31周年的事件，及其收集數據的方式和與中國政府的關係加以澄清。Zoom在周四通過博客發文表示，在中國政府的要求下暫停或關閉了一些紀念六四31周年的賬戶。

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此前，非政府組織“人道中國”向媒體介紹稱，該組織在5月31日舉辦了紀念六四事件的Zoom會議，但是6月7日賬戶遭到關閉。這場網絡會議有來自世界各地的250多人參加，很多人來自中國。事發後，Zoom在周四發表聲明指，今年5月和6月初，中國政府警示該公司會有與六四相關的紀念會通過該軟件舉行，並告訴其這一行為在中國違法，要求其關閉所涉會議及相關賬戶。Zoom稱，該公司看到一些參加會議的人士身處中國大陸，所以關閉了所涉4個視頻會議中的3個，並暫停或關閉了主辦會議的賬戶。不過相關報道指出，受此舉限制的包括“人道中國”的創辦人周鋒鎖、香港支聯會主席李卓人以及王丹的帳號，他們三人則均不在中國大陸。據悉，他們三人的賬號現在均已恢復。

此外，Zoom還在聲明中表示，由於並不是參會的所有人士或主持者都在中國大陸，因此他們承認犯了錯誤，並指“不應完全關閉相關會議”，特別是對於那些不身處於中國大陸的用戶。該公司稱，其缺乏以地理定位來拉黑單一用戶的技術。由於受到新冠肺炎疫情影響，Zoom大受歡迎，其股價也在今年截至上升了226%。與此同時，在這一事件發生前，美政府已就其數據收集和存儲等問題提出疑問。對此，周鋒鎖批評該公司與專制政府合作，共謀抹去天安門記憶。

Zoom的聲明則表示，“將不允許中國政府的請求影響中國大陸以外的任何人。”該公司還承諾會開發技術，“根據地域在參與者層面進行刪除或阻止”。一方面可以確保平台活動符合當地法律，一方面也可以保護境外參與者。聲明還否認向中國政府提供了任何信息或會議內容。華盛頓方面，美國會眾議院能源和商業委員會主席沃爾登（Greg Walden）和眾議員羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）周四向Zoom創始人兼CEO袁征致信，要求其就該公司對數據的操作方式，是否曾與北京分享數據，及是否對用戶的視頻交流進行加密作出澄清。

共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）亦向擁有美國國籍的袁征致信，要求他在美中之間“站隊”。Zoom的一名發言人隨後回應稱，“我們對我們從不同民選官員所得到的接觸表示感謝，並期望與他們進行溝通”。據悉，與其它諸如臉書和推特等在中國之外受到歡迎的網絡平台不同，Zoom的服務並未在中國大陸遭到屏蔽。就這一事件，涉事的六四學生領袖王丹周五通過臉書表示，“中共正積極主動地向全世界的民主制度發起進攻，他們已經開始插手美國等國家的社會制度和生活方式。全世界都應當警惕這個警訊。”

王丹稱，“美國的企業應當遵守美國的法律和社會規範，任何為了自己的商業利益而侵犯自由民主體制的行為，都是對美國國家利益和人民生活的侵犯。”他續稱，“zoom公司配合中國的要求，使得我們的活動無法順利舉行，這樣的行為不是一個聲明就可以擺脫責任的。我們將繼續尋求法律和輿論的支持，要求zoom公司為自己的錯誤行為承擔責任。”