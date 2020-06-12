美议员致信Zoom袁征要求就关闭纪念六四会议账号作出澄清

美国国会3名共和党籍议员最新就视频会议软件提供商Zoom，被指关闭在美人士通过该软件进行纪念六四31周年的事件，及其收集数据的方式和与中国政府的关系加以澄清。Zoom在周四通过博客发文表示，在中国政府的要求下暂停或关闭了一些纪念六四31周年的账户。

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此前，非政府组织“人道中国”向媒体介绍称，该组织在5月31日举办了纪念六四事件的Zoom会议，但是6月7日账户遭到关闭。这场网络会议有来自世界各地的250多人参加，很多人来自中国。事发后，Zoom在周四发表声明指，今年5月和6月初，中国政府警示该公司会有与六四相关的纪念会通过该软件举行，并告诉其这一行为在中国违法，要求其关闭所涉会议及相关账户。Zoom称，该公司看到一些参加会议的人士身处中国大陆，所以关闭了所涉4个视频会议中的3个，并暂停或关闭了主办会议的账户。不过相关报道指出，受此举限制的包括“人道中国”的创办人周锋锁、香港支联会主席李卓人以及王丹的帐号，他们三人则均不在中国大陆。据悉，他们三人的账号现在均已恢复。

此外，Zoom还在声明中表示，由于并不是参会的所有人士或主持者都在中国大陆，因此他们承认犯了错误，并指“不应完全关闭相关会议”，特别是对于那些不身处于中国大陆的用户。该公司称，其缺乏以地理定位来拉黑单一用户的技术。由于受到新冠肺炎疫情影响，Zoom大受欢迎，其股价也在今年截至上升了226%。与此同时，在这一事件发生前，美政府已就其数据收集和存储等问题提出疑问。对此，周锋锁批评该公司与专制政府合作，共谋抹去天安门记忆。

Zoom的声明则表示，“将不允许中国政府的请求影响中国大陆以外的任何人。”该公司还承诺会开发技术，“根据地域在参与者层面进行删除或阻止”。一方面可以确保平台活动符合当地法律，一方面也可以保护境外参与者。声明还否认向中国政府提供了任何信息或会议内容。华盛顿方面，美国会众议院能源和商业委员会主席沃尔登（Greg Walden）和众议员罗杰斯（Cathy McMorris Rodgers）周四向Zoom创始人兼CEO袁征致信，要求其就该公司对数据的操作方式，是否曾与北京分享数据，及是否对用户的视频交流进行加密作出澄清。

共和党籍参议员霍利（Josh Hawley）亦向拥有美国国籍的袁征致信，要求他在美中之间“站队”。Zoom的一名发言人随后回应称，“我们对我们从不同民选官员所得到的接触表示感谢，并期望与他们进行沟通”。据悉，与其它诸如脸书和推特等在中国之外受到欢迎的网络平台不同，Zoom的服务并未在中国大陆遭到屏蔽。就这一事件，涉事的六四学生领袖王丹周五通过脸书表示，“中共正积极主动地向全世界的民主制度发起进攻，他们已经开始插手美国等国家的社会制度和生活方式。全世界都应当警惕这个警讯。”

王丹称，“美国的企业应当遵守美国的法律和社会规范，任何为了自己的商业利益而侵犯自由民主体制的行为，都是对美国国家利益和人民生活的侵犯。”他续称，“zoom公司配合中国的要求，使得我们的活动无法顺利举行，这样的行为不是一个声明就可以摆脱责任的。我们将继续寻求法律和舆论的支持，要求zoom公司为自己的错误行为承担责任。”