加反对党领袖：国安法立法应是对华政策转折点

加拿大保守党领袖希尔（Andrew Scheer）6月12日召开记者会，并对特鲁多政府的对华政策，其外长商鹏飞（Francois-Philippe Champagne）名下房产与中资银行关系等一系列问题提出批评和质疑。希尔在谈及中国全国人大推动港版国安法立法时指，“是改变中国历史的一页，也应是加拿大对中华人民共和国政策的转折点。”他强调，有关动议侵害了港人的自由和权力。

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记者会上，希尔向媒体提到了商鹏飞欠中国银行逾百万加元房屋贷款一事。他并要求加拿大国会的加中关系委员会召开紧急会议，促请商鹏飞解释作为欠债人，如何在与中国政府打交道时不会损害他的能力。他还要求杜鲁多就任命商鹏飞担任外长之事出面解释。希尔称，在加拿大与北京的关系问题上，加拿大人理应得到透明和责任，理应知道政府是在捍卫加拿大的国家利益。

此前，加拿大《环球邮报》6月10日报道指，商鹏飞多年前在英国购买的两个公寓是由中国国有银行提供的贷款，目前仍有120万加元尚未偿还。他曾于2009年及2013年在英国伦敦购买两间公寓，当时商鹏飞在英国跨国建设及工程公司Amec Foster Wheeler PLC担任高管。报道援引一位不具名知情人士透露，他被指从中国银行借得两笔为期30年的贷款，首间公寓的贷款为68万3000元加币，第二间公寓为110万加币。据悉，商鹏飞已将相关公寓出租。他本人则未否认报道内容，但指从未隐瞒相关财务情况。

另在当天的记者会上，希尔谈及香港局势时称，“中国中共政府正在侵犯香港人的自由和权力，自由党政府为何等了这么久才对此加以谴责？”他续称，“5月中，保守党议员曾多次给予商鹏飞就台湾向加拿大捐赠50万只口罩，感谢台方的机会，但他则对此加以拒绝。”希尔说，“与此相比，部长则很快地向中国银行3月进行的捐赠表示感谢。”他评价称，“或许要是台湾银行给他提供了房屋贷款，他就会更为积极地接收来自台湾的贡献”。