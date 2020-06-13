加反對黨領袖：國安法立法應是對華政策轉折點

加拿大保守黨領袖希爾（Andrew Scheer）6月12日召開記者會，並對特魯多政府的對華政策，其外長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）名下房產與中資銀行關係等一系列問題提出批評和質疑。希爾在談及中國全國人大推動港版國安法立法時指，“是改變中國歷史的一頁，也應是加拿大對中華人民共和國政策的轉折點。”他強調，有關動議侵害了港人的自由和權力。

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記者會上，希爾向媒體提到了商鵬飛欠中國銀行逾百萬加元房屋貸款一事。他並要求加拿大國會的加中關係委員會召開緊急會議，促請商鵬飛解釋作為欠債人，如何在與中國政府打交道時不會損害他的能力。他還要求杜魯多就任命商鵬飛擔任外長之事出面解釋。希爾稱，在加拿大與北京的關係問題上，加拿大人理應得到透明和責任，理應知道政府是在捍衛加拿大的國家利益。

此前，加拿大《環球郵報》6月10日報道指，商鵬飛多年前在英國購買的兩個公寓是由中國國有銀行提供的貸款，目前仍有120萬加元尚未償還。他曾於2009年及2013年在英國倫敦購買兩間公寓，當時商鵬飛在英國跨國建設及工程公司Amec Foster Wheeler PLC擔任高管。報道援引一位不具名知情人士透露，他被指從中國銀行借得兩筆為期30年的貸款，首間公寓的貸款為68萬3000元加幣，第二間公寓為110萬加幣。據悉，商鵬飛已將相關公寓出租。他本人則未否認報道內容，但指從未隱瞞相關財務情況。

另在當天的記者會上，希爾談及香港局勢時稱，“中國中共政府正在侵犯香港人的自由和權力，自由黨政府為何等了這麼久才對此加以譴責？”他續稱，“5月中，保守黨議員曾多次給予商鵬飛就台灣向加拿大捐贈50萬隻口罩，感謝台方的機會，但他則對此加以拒絕。”希爾說，“與此相比，部長則很快地向中國銀行3月進行的捐贈表示感謝。”他評價稱，“或許要是台灣銀行給他提供了房屋貸款，他就會更為積極地接收來自台灣的貢獻”。