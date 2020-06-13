欧盟将采取新措施管控美中企业不公平竞争

自布鲁塞尔方面消息，欧盟委员会计划对在欧洲单一市场运营的非欧盟国家企业，特别是那些接受超过20万欧元外国政府补贴的企业 严控。

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政治新闻网站POLITICO12日报道称，根据获得文件显示，欧盟委员会将于下周推出两个“具有革命性的”新措施，以防止受外国政府补贴的境外公司在欧洲单一市场内进行不公平竞争。57页的白皮书将于6月17日被欧委会公布。根据草案显示，任何在3年以上期间接受超过20万欧元补贴的外国公司，将允许一个“主权官方”对此开展调查并采取包括罚款和企业架构调整等抑制措施。这一政策被指与欧盟以相同方式，惩罚那些在单一市场内进行不公平竞争的成员国类似。

白皮书明确地提到了欧盟对进行不公平竞争成员国所采取的惩治措施，并指在单一市场运营的境外公司却因不受限于欧盟严格的公平竞争措施，而从中获利和占优。布鲁塞尔称，这一新的政策改革将封堵相关的管理空隙。此外，欧盟委员会计划推出的第二项针对境外公司的管理措施是，要求它们在收购欧盟公司超过35%股份时进行申报，并对相应收购案是否符合市场情况加以审议。

根据这一措施，欧盟管理部门将获得当它们认为境外收购方受到外国政府大力补贴时，对相关收购案展开“深度调查”的权利。文件指，“如果经深度调查得出的结论是，相关收购案是通过外国补贴或扭曲欧盟内部市场所进行”，管理部门可施加“承诺”措施，或作为最后的手段禁止相关收购案。