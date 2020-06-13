歐盟將採取新措施管控美中企業不公平競爭

自布魯塞爾方面消息，歐盟委員會計畫對在歐洲單一市場運營的非歐盟國家企業，特別是那些接受超過20萬歐元外國政府補貼的企業 嚴控。

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政治新聞網站POLITICO12日報道稱，根據獲得文件顯示，歐盟委員會將於下周推出兩個“具有革命性的”新措施，以防止受外國政府補貼的境外公司在歐洲單一市場內進行不公平競爭。57頁的白皮書將於6月17日被歐委會公布。根據草案顯示，任何在3年以上期間接受超過20萬歐元補貼的外國公司，將允許一個“主權官方”對此開展調查並採取包括罰款和企業架構調整等抑制措施。這一政策被指與歐盟以相同方式，懲罰那些在單一市場內進行不公平競爭的成員國類似。

白皮書明確地提到了歐盟對進行不公平競爭成員國所採取的懲治措施，並指在單一市場運營的境外公司卻因不受限於歐盟嚴格的公平競爭措施，而從中獲利和佔優。布魯塞爾稱，這一新的政策改革將封堵相關的管理空隙。此外，歐盟委員會計畫推出的第二項針對境外公司的管理措施是，要求它們在收購歐盟公司超過35%股份時進行申報，並對相應收購案是否符合市場情況加以審議。

根據這一措施，歐盟管理部門將獲得當它們認為境外收購方受到外國政府大力補貼時，對相關收購案展開“深度調查”的權利。文件指，“如果經深度調查得出的結論是，相關收購案是通過外國補貼或扭曲歐盟內部市場所進行”，管理部門可施加“承諾”措施，或作為最後的手段禁止相關收購案。