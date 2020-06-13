法庭文件：逮捕孟晚舟前加情报机关警告或会震撼全球

中国电讯巨头华为首席财务官孟晚舟2018年在温哥华转机时被捕，引发国际关注。根据加拿大最新法庭文件显示，在她被捕前，加拿大安全情报局（CSIS）曾拟写报告并警告指，此举不但会引发全球震撼，也将严重影响中加关系。

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法庭文件在当地时间周五被公开，包含一份由加拿大安全情报局拟写的报告，揭示加政府牵涉2018年12月1日拘捕孟晚舟的行动。在这个已涂掉敏感信息、日期为2018年12月1日的备忘录中，加拿大安全情报局指出，在美国联邦调查局（FBI）建议下，于同日稍晚孟晚舟搭机抵达温哥华国际机场时逮捕她。

加拿大安全情报局认为，“这起逮捕案可能在全球引发震撼。这一行动将在国际和中加双边关系上带来严重的后果。”文件称，对孟晚舟实施逮捕的加拿大警方承认“此次逮捕的高度政治性”。华为的律师团队提出，这项文件证明美加当局密谋对付孟晚舟。

文件还显示，加拿大安全情报局并对孟晚舟被捕的消息何时被公开表示关注。孟晚舟的律师相信，是因为加拿大总理杜鲁多当时正与中国国家主席习近平、美国总统特朗普，在阿根廷出席二十国集团峰会，并于12月1日晚间一同出席晚宴。

美国司法部指控孟晚舟在有关华为和其伊朗受控营运公司的关系上，误导汇丰银行，并违反美国制裁伊朗的法令。日前，孟晚舟的律师团队主张加拿大并未对伊朗实施制裁，因此对她的引渡案应该无效。孟晚舟本人也坚称无罪。但负责审理此案的加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院则在5月27日公布了孟晚舟引渡案的第一个判决结果，认定该案符合“双重犯罪”标准，因此对她的引渡案将继续审理，孟晚舟将留在加拿大参加后期的相关听证，并等待新的审判结果。