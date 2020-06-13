消息人士：蓬佩奥或与中国官员在夏威夷会面降温

美国政治新闻网POLITICO6月12日援引两名匿名消息人士的话报道指，美国国务卿蓬佩奥正在低调地准备与中国政府官员于夏威夷见面。如若双方此行成型，预期将缓和美中两国间的外交紧张态势。

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消息人士指，蓬佩奥的相关出行计划尚未得到确定，美国国务院和中国驻美大使馆均未就质询要求加以回应。随着新冠肺炎疫情的到来及北京推行港版国安法等事件，北京和华盛顿之间在贸易、人权、台湾、香港、美国国内反种族歧视示威和新冠肺炎追责等一系列敏感及分歧问题上的冲突加重。蓬佩奥近期曾多次对中国执政的中国共产党进行批评，而中国官媒及外交人员也对其本人进行了连续不断的个人攻击和戴帽运动。

报导指，美国总统特朗普将对华政策、新冠肺炎和经济问题作为其争取连任的主要议题。他本人并于近日多次表示，新冠肺炎给美国经济和民众生命安全所造成的损失，使其对之前达成的美中“第一阶段”贸易协议的看法有所改变。尽管如此，白宫官员则多次出面肯定，协议仍然生效。报导指，如若，蓬佩奥与中方高级官员会面的计划终能成型将减缓两国政府间的摩擦态势。但也有分析人士称，其真正能发挥多大效用却有所疑问。