特朗普：如果敗選會離開白宮做其他事情

美國總統特朗普6月12日在接受福克斯新聞專訪時表示，如果在接下來11月的總統大選中敗選，將和平離開白宮做其他事情。此前，他的競爭對手，民主黨預定總統候選人拜登曾諷刺說，特朗普會試圖“竊取大選”，並稱如果特朗普敗選但拒絕下台，軍隊將護送他離開白宮。

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此前，拜登在10日接受採訪時被問及是否擔心特朗普輸掉了大選卻拒絕離職，他則給出了肯定的答覆。拜登稱，“我確實想到過這種可能性。”同時，他表示相信若這種情況出現，軍方將護送他離開白宮。“我完全相信，如果那種情況出現了，他們（軍隊）會護送他離開白宮。”拜登說。他隨後還列舉了一長串軍方將領和指揮官的名字，提到了他們在應對反種族歧視抗議時的表態。

這些人多對特朗普處理抗議的方式表達了不同意見。拜登稱，他們在抗議時期的表現證明如果到時特朗普拒絕卸任，軍方將會出手干預。對此，白宮新聞秘書麥克納尼隨後反駁稱，拜登的言論是“荒謬的命題”。特朗普並在回答相關問題時表示，“如果我真的沒有贏，我沒有贏。我是說，你知道，我會繼續去做其他的事情。”

隨後，他還補充說，如果自己輸掉大選，那“對整個國家來說都是一件難過的事”，因為民主黨人的政策就是“解僱警察部門”或者是針對暴行“毫無行動”。福克斯新聞認為，特朗普這一回答暗示了他可以接受大選結果，但沒有明確表示自己未來將做什麼事。此外，特朗普競選團隊發言人蒂姆·穆塔11日還曾表示，特朗普會接受大選結果。