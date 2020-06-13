特朗普：如果败选会离开白宫做其他事情

美国总统特朗普6月12日在接受福克斯新闻专访时表示，如果在接下来11月的总统大选中败选，将和平离开白宫做其他事情。此前，他的竞争对手，民主党预定总统候选人拜登曾讽刺说，特朗普会试图“窃取大选”，并称如果特朗普败选但拒绝下台，军队将护送他离开白宫。

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此前，拜登在10日接受采访时被问及是否担心特朗普输掉了大选却拒绝离职，他则给出了肯定的答复。拜登称，“我确实想到过这种可能性。”同时，他表示相信若这种情况出现，军方将护送他离开白宫。“我完全相信，如果那种情况出现了，他们（军队）会护送他离开白宫。”拜登说。他随后还列举了一长串军方将领和指挥官的名字，提到了他们在应对反种族歧视抗议时的表态。

这些人多对特朗普处理抗议的方式表达了不同意见。拜登称，他们在抗议时期的表现证明如果到时特朗普拒绝卸任，军方将会出手干预。对此，白宫新闻秘书麦克纳尼随后反驳称，拜登的言论是“荒谬的命题”。特朗普并在回答相关问题时表示，“如果我真的没有赢，我没有赢。我是说，你知道，我会继续去做其他的事情。”

随后，他还补充说，如果自己输掉大选，那“对整个国家来说都是一件难过的事”，因为民主党人的政策就是“解雇警察部门”或者是针对暴行“毫无行动”。福克斯新闻认为，特朗普这一回答暗示了他可以接受大选结果，但没有明确表示自己未来将做什么事。此外，特朗普竞选团队发言人蒂姆·穆塔11日还曾表示，特朗普会接受大选结果。