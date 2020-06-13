Coronavirus – 欧盟协调疫苗共同战略

欧盟成员国已做出决定建立共同战略，为在将来得以优先和快速获得药厂的Covid-19疫苗。欧盟将为相关研究机构的投入提供资金。

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据本台RFI法文报道，欧洲的这一新倡议旨在赋予欧盟巨大的出击力，27国一致支持共同采购疫苗的想法。那将可以动用危机期间拨出的24亿欧元紧急援助机制中的绝大部分。欧盟卫生专员Stella Kyriakides女士在部长级会议结束后的一次新闻发布会上对此决定表示致敬。

通过这些资金，欧洲尤其希望在获得疫苗的竞赛中超赶美国，以大量投资帮助科研努力和扩大生产能力。本台法广常驻布鲁塞尔记者表示，这些承诺可能使欧盟未来在购买大量疫苗时排在前列。欧盟委员会透露，正与在欧洲有生产能力药品研究机构展开紧密接触。

这一欧洲新倡议还刚刚融入了法国 ˎ 德国 ˎ 荷兰及意大利为避免欧洲内部竞争所已达成的同盟。它也给出了建立一个健康欧洲的征兆。欧盟的深化再度因危机取得进展，设立一个新的卫生战略储备，金额超过90亿欧元，为期七年，这也标志着欧盟卫生预算获得了前所未有的成倍增长。

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