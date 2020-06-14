国民党新两岸论述肯定九二共识 拟提：两期待、两坚持

自台北方面消息，中国国民党改革委员会各小组在近日密集开会，探讨相关议题。有消息人士透露，在两岸论述方面，参与改革人员提出，将以在肯定“九二共识”的基础上，强化“和平、民主、双赢、主权”等论述，拟提出两个坚持与两个期待。

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据中央社报道，国民党日前组成改革委员会，分为“两岸论述”、“组织改革”、“青年参与”、“财务稳健”等4组，其中以两岸论述与组织改革方面的议案最为外界关注。据悉，相关讨论结论预计在本月19日出炉。

在两岸论述上，小组成员14日透露称，在“九二共识”上，送到国民党党中央的相关文本中，阐述了“九二共识”过去对两岸间的贡献，国民党对于“九二共识”的态度“没有要捧得多高或丢掉放弃”，而是以正面态度看待。小组成员指出，在这次送交到党中央的文本中，也提出两个坚持与两个期待，包括“坚持主权与坚持两岸应共同维护和平；以及期待中国大陆加速民主化、以及期待合作双赢”。

消息人士指，但最终文字会如何调整，内容要增加还是减少，将由国民党党中央做最后定夺。另在党内组织改革方面，国民党中常委是否直选，以及黄复兴党部的相关问题，组改小组成员则透露称，目前讨论的共识就是会去缩减党代表的人数，以及未来中常委要加入一定比例的公职人员；而中常委选举则维持由党代表选出，因为若是改为党员直选，可能会变得复杂。