國民黨新兩岸論述肯定九二共識 擬提：兩期待、兩堅持

自台北方面消息，中國國民黨改革委員會各小組在近日密集開會，探討相關議題。有消息人士透露，在兩岸論述方面，參與改革人員提出，將以在肯定“九二共識”的基礎上，強化“和平、民主、雙贏、主權”等論述，擬提出兩個堅持與兩個期待。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社報道，國民黨日前組成改革委員會，分為“兩岸論述”、“組織改革”、“青年參與”、“財務穩健”等4組，其中以兩岸論述與組織改革方面的議案最為外界關注。據悉，相關討論結論預計在本月19日出爐。

在兩岸論述上，小組成員14日透露稱，在“九二共識”上，送到國民黨黨中央的相關文本中，闡述了“九二共識”過去對兩岸間的貢獻，國民黨對於“九二共識”的態度“沒有要捧得多高或丟掉放棄”，而是以正面態度看待。小組成員指出，在這次送交到黨中央的文本中，也提出兩個堅持與兩個期待，包括“堅持主權與堅持兩岸應共同維護和平；以及期待中國大陸加速民主化、以及期待合作雙贏”。

消息人士指，但最終文字會如何調整，內容要增加還是減少，將由國民黨黨中央做最後定奪。另在黨內組織改革方面，國民黨中常委是否直選，以及黃復興黨部的相關問題，組改小組成員則透露稱，目前討論的共識就是會去縮減黨代表的人數，以及未來中常委要加入一定比例的公職人員；而中常委選舉則維持由黨代表選出，因為若是改為黨員直選，可能會變得複雜。