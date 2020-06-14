金与正放话威胁韩国 首尔呼吁平壤遵守协议

在朝鲜领导人金正恩的胞妹、朝鲜劳动党第一副部长金与正前一天发表谈话暗示将关闭韩朝联络办公室并采取军事行动之后，韩国对此深表忧虑，呼吁韩朝应努力遵守其间双方达成的所有协议。

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据朝中社13日报道，朝鲜劳动党第一副部长金与正当天发表谈话显露对韩国散布反朝传单的不满，并表示似乎已到了与韩方诀别的时候，朝鲜即将采取下一阶段行动。此言暗示朝鲜将撤除韩朝联络办公室，对韩采取军事行动。她还称，计划将下一轮对敌行动的行使权交给总参谋部。金与正说，“我行使委员长同志、党和国家赋予的权限，向对敌工作相关部门指示进行下一阶段行动。她表示，将下一阶段对敌行动的行使权交给朝军总参谋部。相信我们的军队会有办法平息人民的愤怒。如今需要以连续的行动来报复，在不久的将来，毫无用处的朝韩联办将消失无影”。韩联社指出，朝鲜人民总参谋部相当于韩方的联合参谋本部，可行驶指挥军事作战的“军令权”。金与正将该权限交给总参谋部可被解读为，金与正指示并批准军方采取对韩军事行动。

据韩联社报道，韩国国防部14日表示，国防部认为当前的形势十分严峻。韩军正在保持高度戒备状态，并密切关注朝军动向。其间，即使朝方宣称要废除《九一九韩朝军事协议》、关闭军事通信联络渠道，韩国军方也不曾发表立场，但此次军方认为形势严峻，因此发表立场就朝方动向表示关注。据悉，国防部长官郑景斗当天上午紧急召开会议，检查军方的戒备情况，并讨论如何应对朝鲜。

另外，青瓦台当天凌晨紧急召开国安会常委会会议，韩国总统府青瓦台发言人姜珉硕14日表示，国家安保室室长郑义溶当天凌晨主持召开国安会常委会视频会议，就当前的韩半岛局势及解决方案进行探讨。外交部长官康京和、统一部长官金炼铁、国防部长官郑景斗、国家情报院院长徐薰等人与会。