蔡英文蓬佩奥等国际政要将在哥本哈根民主高峰会发表视频演说

中央社报道：台湾总统蔡英文和美国国务卿蓬佩奥等国际政要，将以视讯方式在18日开始的哥本哈根民主高峰会期间发表演说。可能让丹麦成为中国与西方冲突的焦点。

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由丹麦前总理拉斯穆森主办的第3届哥本哈根民主高峰会18至19日将以视讯方式举行，英文蔡、蓬佩奥、欧盟执委会副主席尤洛娃（Věra Jourová）、香港众志秘书长黄之锋等人也将应邀发表演说。

据丹麦大报「政治报」（Politiken）15日全版篇幅的报导，拉斯穆森也强烈批判中国并呼吁支持台湾，他表示，台湾是非常成功的民主国家，也是全球对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）榜样。北京长期以来对台湾2300万人民施压、威胁及攻击，且不断企图孤立台湾。拉斯穆森表示非常期待蔡总统峰会的演说。

该报导也指出，这场会议可能影响丹麦与中国的关係，代表中国官方立场的中国与全球化智库创办人王辉耀警告，这场会议违反一个中国政策，不会让中国政府开心。不过，丹麦外长库服特（Jeppe Kofod）反驳中国的批评说，言论和集会自由是丹麦宪法保障的权利，身为官方的外交部长，他不愿干涉非官方部门举办的会议。但他强调，丹麦政府仍坚持一个中国政策。

丹麦皇家国防学院（Royal Danish Military Academy）研究员索伦森（Camilla Nørup Sørensen）分析说，虽然这次峰会採视讯方式举行，不过中国一定会十分关注这场会议，现在的问题是中国会如何应对。索伦森指出，挪威诺贝尔委员会颁和平奖给刘晓波时，挪威政府虽然强调不是官方的决定，挪威和中国的关係仍受到影响，丹麦也有可能面临同样的情况。索伦森推测，中国最近因为压迫新疆穆斯林和香港备受国际批评，而且中国视台湾问题为中美之间的事务，与丹麦没直接关係，因此中国应该不会因为这次峰会惩罚丹麦和欧盟。

北欧亚洲研究所（Nordic Institute for Asian Studies）研究员佛斯比（Andreas Bøje Forsby）也预期，中国将对峰会提出严正抗议，不过不会对丹麦採取报复行动；若中国对丹麦採取报复行动，失去的将比得到的多。