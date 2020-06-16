蔡英文蓬佩奧等國際政要將在哥本哈根民主高峰會發表視頻演說

中央社報道：台灣總統蔡英文和美國國務卿蓬佩奧等國際政要，將以視訊方式在18日開始的哥本哈根民主高峰會期間發表演說。可能讓丹麥成為中國與西方衝突的焦點。

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由丹麥前總理拉斯穆森主辦的第3屆哥本哈根民主高峰會18至19日將以視訊方式舉行，英文、蓬佩奧、歐盟執委會副主席尤洛娃（Věra Jourová）、香港眾志秘書長黃之鋒等人也將應邀發表演說。

據丹麥大報「政治報」（Politiken）15日全版篇幅的報導，拉斯穆森也強烈批判中國並呼籲支持台灣，他表示，台灣是非常成功的民主國家，也是全球對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）榜樣。北京長期以來對台灣2300萬人民施壓、威脅及攻擊，且不斷企圖孤立台灣。拉斯穆森表示非常期待蔡總統峰會的演說。

該報導也指出，這場會議可能影響丹麥與中國的關係，代表中國官方立場的中國與全球化智庫創辦人王輝耀警告，這場會議違反一個中國政策，不會讓中國政府開心。不過，丹麥外長庫服特（Jeppe Kofod）反駁中國的批評說，言論和集會自由是丹麥憲法保障的權利，身為官方的外交部長，他不願干涉非官方部門舉辦的會議。但他強調，丹麥政府仍堅持一個中國政策。

丹麥皇家國防學院（Royal Danish Military Academy）研究員索倫森（Camilla Nørup Sørensen）分析說，雖然這次峰會採視訊方式舉行，不過中國一定會十分關注這場會議，現在的問題是中國會如何應對。索倫森指出，挪威諾貝爾委員會頒和平獎給劉曉波時，挪威政府雖然強調不是官方的決定，挪威和中國的關係仍受到影響，丹麥也有可能面臨同樣的情況。索倫森推測，中國最近因為壓迫新疆穆斯林和香港備受國際批評，而且中國視台灣問題為中美之間的事務，與丹麥沒直接關係，因此中國應該不會因為這次峰會懲罰丹麥和歐盟。

北歐亞洲研究所（Nordic Institute for Asian Studies）研究員佛斯比（Andreas Bøje Forsby）也預期，中國將對峰會提出嚴正抗議，不過不會對丹麥採取報復行動；若中國對丹麥採取報復行動，失去的將比得到的多。