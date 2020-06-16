被指为种族主义者，美国开国元勋、《独立宣言》起草人杰斐逊雕像遭推倒

在近期美国各地爆发的反种族主义抗议中，一些被指为种族主义历史人物的雕像被推倒、拆除，继前总统戴维斯(Jefferson Davis)、南北战争南方联军总司令李（Robert Lee）将军、发现美洲新大陆的哥伦布(Christopher Columbus)之后，现在轮到了美国开国元勋之一、《美国独立宣言》主要起草人、第三任总统托马斯 · 杰斐逊（Thomas Jefferson）。

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俄勒冈州 KOIN 电视台 15 日报道，14日晚，反种族歧视示威者从杰斐逊高中出发，晚10 点左右，部分示威者返回杰斐逊高中发现，学校的杰斐逊雕像已被人推倒。示威活动的一名组织者演讲称：“这里有一段有趣的历史。我们正在夺回这座城市，一次夺回一所学校，一次推倒一座种族主义雕像。”

在当天早些时候，雕像的底座被人涂鸦，上面写着 “杰斐逊是奴隶主”，以及“弗洛伊德”的字样。乔治·弗洛伊德（George Perry Floyd）是一位非洲裔人士，他5月25日在白人警察暴力执法中死亡，引发了全国反种族主义抗议浪潮。

托马斯·杰斐逊出生于 1743 年，于 1826 年去世，他是美国第三任总统、《美国独立宣言》主要起草人，是美国开国元勋中最具影响力的人物。在《独立宣言》中，杰斐逊写下“人皆生而平等 ”，他也公开谴责奴隶制，认为这一制度将 “绝迹 ”，但示威者指在他曾拥有超过 600 名黑奴。

另据《旧金山纪事报》报道，在美国出现的去除邦联历史遗迹的风潮中，位于北加州沿岸的布拉格堡(Fort Bragg)市，市府在脸书发文称，不少来自本地或市外的人要求他们改名，因为城市是以历史上的一位将军布拉格的名字(Braxton Bragg)命名，布拉格市1889年建市，布拉格将军曾参与美墨战争。