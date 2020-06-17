大选年两本对特朗普不利的回忆录能否面世？

有两本对美国总统特朗普不利的回忆录预计在六月底和7月底出版，一是前美国国家安全顾问波顿（John Bolton）新书，美国司法部正以“危及国家安全”的理由提起诉讼以阻止其出版，但另一本书是由特朗普总统的侄女玛莉所著，据说是百无禁忌地揭露了特朗普家族的暗黑历史，则预计将在7月28日发行。

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法新社报道：波顿是华府鹰派的争议人物，也是曾经与特朗普关系密切的顾问。据说波顿在与特朗普及其他高阶幕僚进行的各种会议中写下了钜细靡遗的笔记。波顿在美国与朝鲜、阿富汗民兵组织塔利班（Taliban）等对手的外交应对上，与特朗普意见不同而在去年9月离职，两人自此公然敌对。

波顿声称，特朗普除了向乌克兰施压调查民主党籍政敌拜登（Joe Biden）之外，还犯下一堆足以弹劾的罪行。该书出版商赛门舒斯特公司（Simon & Schuster）表示：“这是一本特朗普不希望你读的书”。

美国政府16日提起诉讼，试图阻止波顿的新书出版，因为书中含有机密资讯，会危及国家安全。

但另一本不利特朗普的书却可能挡不住，即现年55岁的特朗普侄女玛莉（Mary Trump）长达240页的回忆录，这将是首次有家族成员曝光令特朗普难堪往事的书籍。据书商介绍：玛丽 特朗普在书中讲述一些具体事例与特朗普家庭模式如何塑造出目前盘据在白宫椭圆形办公室的这个危险人物。