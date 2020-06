特朗普和习近平的2019日本晚宴谈了些什么？ 博尔顿新书告诉你

综合美国媒体报道,美国前国家安全顾问约翰·博尔顿(John Bolton)即将出版新书《事件发生的房间:白宫回忆录》(The Room Where It Happened: A White House Memoir)部分关键内容在周三得以披露。其中,博尔顿指,美国总统特朗普在2019年日本大阪二十国集团峰会与中国国家主席习近平进行晚宴会面期间,曾当面要求后者扩大采购美国农产品,以确保他在来年的总统大选中能成功赢得连任。

根据《华盛顿邮报》当天披露的该书内容显示,特朗普在去年6月G20日本峰会期间,曾与习近平共进晚宴。晚宴会议中,习近平向特朗普抱怨了美国国内的对华批评人士。而博尔顿则称,“特朗普立即以为习的话指的是美国民主党人。特朗普赞成地说在民主党人中有极强的(对华)敌意”。博尔顿随后写道,“特朗普接着,目瞪口呆地将(与习近平)的话题转到了美国总统大选之上,暗示中国的经济能力可以影响正在进行的选战,恳求习帮其确保连任成功”。博尔顿称,“他(特朗普)强调了(美国)农民的重要性,及在选举过程中,中国加大对美大豆和小麦采购的重要性”。他续称,“我本可以写下特朗普的原话,但(美国)政府在出版前的审查程序则对此予以否定”。

博尔顿在书中还写道,习近平在此次会议中为新疆建立“近乎于集中营”的政策加以辩护。这些中方口中的“教育营”被指一度限制了一百万维吾尔等穆斯林少数民族人士的自由。博尔顿称,特朗普则对此表达了“赞同”。他写道,“根据我们的翻译,特朗普告诉习应该着手修建这些营区,他认为这样做是完全正确的”。他在书中还提到,现任副国家安全顾问博明(Matt Pottinger)曾告诉其,特朗普在2017年11月访华时曾就这一问题做出过“非常类似的”表态。此外,据博尔顿在《华尔街日报》刊登的,对本书内容的介绍文章写到,“一个亮点是当习说,希望与特朗普再共事6年时,特朗普则回应说,有人认为(美国)两任的总统任期限制因该为了他而废除。习则回答称,美国有太多的选举,因为他不想特朗普被换掉。特朗普听了后同意地点头”。博尔顿这本英文版共592页的回忆录将于下周二(6月23日)面世。尽管该书尚未问世,其已经成为亚马逊榜单上的第一畅销书。美国政府在周二为此起诉了博尔顿,以阻止他出版这本书,并称其包含了可能危及国家安全的机密信息。

根据《纽约时报》对该书内容的报道,博尔顿对特朗普对一些常识知识的缺乏感到惊讶。例如,书中提到,特朗普并不知道英国拥有核武器,还曾一度问道芬兰是否是俄罗斯的一部分。他在书中还披露称,美国曾一度比外界想象的还要差点就脱离北约。博尔顿在书中称,一些特朗普的高官曾在背后开起他的玩笑。例如2018年特朗普在与朝鲜最高领导人金正恩会面期间,蓬佩奥国务卿曾传给了博尔顿一个纸条,上面针对特朗普写着“他真是满嘴胡话”( “He is so full of shit”)。博尔顿称,此次会面后,蓬佩奥曾对特朗普的对朝外交方针表示不屑,并称该计划“成功的可能性为零”。

博尔顿还写道,向特朗普依照惯例作情报报告是“白费工夫”,因为“大多的时间都是在听特朗普说话,而不是他听报告人的陈述”。博尔顿称,特朗普喜欢在他的团队中制造对立。他介绍称,特朗普曾一度告诉他,前国务卿蒂勒森曾用一个性别歧视的下流话来形容时任美国驻联合国代表妮基·黑利。博尔顿则表示,对此有所怀疑。他还在书中写道,特朗普在处理外交政策和执政时缺乏首要哲学,而常常依靠一系列的个人直觉来作出决策。这些决策有时与博尔顿的观点相符,有时他则认为是危险和不负责任的。例如,2019年发生的在伊朗击落美国无人机后,特朗普是在最后时刻才叫停了对伊朗的空袭等。

博尔顿写道,“(特朗普)他的思维像一个由点构成的群岛一样(正如单一的房产交易一样),让我们其他人去分辨,创造政策”。他承认,“这则有好,也有坏”。他的书中还提到了特朗普与普京的个人关系和华盛顿的对俄政策,以及与乌克兰政府就拜登儿子的贪腐调查和土耳其的关系等。博尔顿在书中写道,特朗普曾多次表达出愿意以暂停美国犯罪调查,“以给予他喜欢的独裁者个人恩惠”的故事。其中被指包括涉及一些中国的大企业和土耳其。博尔顿描写特朗普称,“这一模式就像是将妨碍司法制度变成了一种生活方式,而我们则对此不能接受”。他指,曾为此向司法部长巴尔进行报告。

博尔顿在书中还对特朗普的女婿库什纳参与外交和国内事务表示不屑,并在书中对特朗普的多个内阁官员加以提及和描写。除了上文提到的蓬佩奥外,还包括财政姆努钦,前国防部长马蒂斯和黑利。报道指,博尔顿在书中似乎给予自己高度评价,但承认其也有犯错的地方。就这本书的出版,特朗普曾在周一批评指,博顿明知道他的书里包含机密信息,并且博尔顿未完成前涉密政府官员写书必须履行的审查程序。

此前,作为法学学者和律师出身的博尔顿曾在过去近30多年内,分别于里根和布什父子的政府中先后担任要职。拥有耶鲁大学法学博士学位的他,在担任特朗普任内的总统国家安全事务助理前,曾担任过里根政府的助理司法部长,老布什政府内主管国际组织事务,及小布什政府中主管军控事务的助理国务卿和副国务卿。一直在外交政策上被认为是共和党内强硬派的博尔顿,于2018年3月22日被特朗普任命为美国第27任总统国家安全事务助理。他也是自后者2017年上台以来,继同为军人出身的弗林和麦克马斯特之后,为特朗普服务的第3位总统国家安全事务助理。

博尔顿被认为是特朗普政府内较为激进的鹰派人物,他被指在伊朗、叙利亚、委内瑞拉等问题上都支持及认同政权更替发生。他此前也曾多次呼吁美国退出“伊朗核协议”。此前,据《纽约时报》的报道,特朗普与他在就处理对伊朗、朝鲜,及对阿富汗等外交问题上存在严重意见分歧。