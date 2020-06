特朗普和習近平的2019日本晚宴談了些什麼？ 博爾頓新書告訴你

綜合美國媒體報道,美國前國家安全顧問約翰·博爾頓(John Bolton)即將出版新書《事件發生的房間:白宮回憶錄》(The Room Where It Happened: A White House Memoir)部分關鍵內容在周三得以披露。其中,博爾頓指,美國總統特朗普在2019年日本大阪二十國集團峰會與中國國家主席習近平進行晚宴會面期間,曾當面要求後者擴大採購美國農產品,以確保他在來年的總統大選中能成功贏得連任。

根據《華盛頓郵報》當天披露的該書內容顯示,特朗普在去年6月G20日本峰會期間,曾與習近平共進晚宴。晚宴會議中,習近平向特朗普抱怨了美國國內的對華批評人士。而博爾頓則稱,“特朗普立即以為習的話指的是美國民主黨人。特朗普贊成地說在民主黨人中有極強的(對華)敵意”。博爾頓隨後寫道,“特朗普接着,目瞪口呆地將(與習近平)的話題轉到了美國總統大選之上,暗示中國的經濟能力可以影響正在進行的選戰,懇求習幫其確保連任成功”。博爾頓稱,“他(特朗普)強調了(美國)農民的重要性,及在選舉過程中,中國加大對美大豆和小麥採購的重要性”。他續稱,“我本可以寫下特朗普的原話,但(美國)政府在出版前的審查程序則對此予以否定”。

博爾頓在書中還寫道,習近平在此次會議中為新疆建立“近乎於集中營”的政策加以辯護。這些中方口中的“教育營”被指一度限制了一百萬維吾爾等穆斯林少數民族人士的自由。博爾頓稱,特朗普則對此表達了“贊同”。他寫道,“根據我們的翻譯,特朗普告訴習應該着手修建這些營區,他認為這樣做是完全正確的”。博爾頓這本英文版共592頁的回憶錄將於下周二(6月23日)面世。儘管該書尚未問世,其已經成為亞馬遜榜單上的第一暢銷書。美國政府在周二為此起訴了博爾頓,以阻止他出版這本書,並稱其包含了可能危及國家安全的機密信息。

根據《紐約時報》對該書內容的報道,博爾頓對特朗普對一些常識知識的缺乏感到驚訝。例如,書中提到,特朗普並不知道英國擁有核武器,還曾一度問道芬蘭是否是俄羅斯的一部分。他在書中還披露稱,美國曾一度比外界想象的還要差點就脫離北約。博爾頓在書中稱,一些特朗普的高官曾在背後開起他的玩笑。例如2018年特朗普在與朝鮮最高領導人金正恩會面期間,蓬佩奧國務卿曾傳給了博爾頓一個紙條,上面針對特朗普寫着“他真是滿嘴胡話”( “He is so full of shit”)。博爾頓稱,此次會面後,蓬佩奧曾對特朗普的對朝外交方針表示不屑,並稱該計畫“成功的可能性為零”。

博爾頓還寫道,向特朗普依照慣例作情報報告是“白費工夫”,因為“大多的時間都是在聽特朗普說話,而不是他聽報告人的陳述”。博爾頓稱,特朗普喜歡在他的團隊中製造對立。他介紹稱,特朗普曾一度告訴他,前國務卿蒂勒森曾用一個性別歧視的下流話來形容時任美國駐聯合國代表妮基·黑利。博爾頓則表示,對此有所懷疑。他還在書中寫道,特朗普在處理外交政策和執政時缺乏首要哲學,而常常依靠一系列的個人直覺來作出決策。這些決策有時與博爾頓的觀點相符,有時他則認為是危險和不負責任的。例如,2019年發生的在伊朗擊落美國無人機後,特朗普是在最後時刻才叫停了對伊朗的空襲等。

博爾頓寫道,“(特朗普)他的思維像一個由點構成的群島一樣(正如單一的房產交易一樣),讓我們其他人去分辨,創造政策”。他承認,“這則有好,也有壞”。他的書中還提到了特朗普與普京的個人關係和華盛頓的對俄政策,以及與烏克蘭政府就拜登兒子的貪腐調查和土耳其的關係等。博爾頓在書中寫道,特朗普曾多次表達出願意以暫停美國犯罪調查,“以給予他喜歡的獨裁者個人恩惠”的故事。其中被指包括涉及一些中國的大企業和土耳其。博爾頓描寫特朗普稱,“這一模式就像是將妨礙司法制度變成了一種生活方式,而我們則對此不能接受”。他指,曾為此向司法部長巴爾進行報告。

博爾頓在書中還對特朗普的女婿庫什納參與外交和國內事務表示不屑,並在書中對特朗普的多個內閣官員加以提及和描寫。除了上文提到的蓬佩奧外,還包括財政姆努欽,前國防部長馬蒂斯和黑利。報道指,博爾頓在書中似乎給予自己高度評價,但承認其也有犯錯的地方。就這本書的出版,特朗普曾在周一批評指,博頓明知道他的書里包含機密信息,並且博頓未完成前涉密政府官員寫書必須履行的審查程序。

此前,作為法學學者和律師出身的博爾頓曾在過去近30多年內,分別於里根和布什父子的政府中先後擔任要職。擁有耶魯大學法學博士學位的他,在擔任特朗普任內的總統國家安全事務助理前,曾擔任過里根政府的助理司法部長,老布什政府內主管國際組織事務,及小布什政府中主管軍控事務的助理國務卿和副國務卿。一直在外交政策上被認為是共和黨內強硬派的博爾頓,於2018年3月22日被特朗普任命為美國第27任總統國家安全事務助理。他也是自後者2017年上台以來,繼同為軍人出身的弗林和麥克馬斯特之後,為特朗普服務的第3位總統國家安全事務助理。

博爾頓被認為是特朗普政府內較為激進的鷹派人物,他被指在伊朗、敘利亞、委內瑞拉等問題上都支持及認同政權更替發生。他此前也曾多次呼籲美國退出“伊朗核協議”。此前,據《紐約時報》的報道,特朗普與他在就處理對伊朗、朝鮮,及最新對阿富汗等外交問題上存在嚴重意見分歧。