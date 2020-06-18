博尔顿曝料特朗普为连任求助习近平 美贸易代表莱特希泽斥：完全不实

美国白宫前国家安全顾问博尔顿在新书中爆料，指总统特朗普去年曾寻求中国国家主席习近平的帮助，要求中国购买更多美国农产品，助他赢得2020年总统大选，并称习近平为“中国史上最伟大领导人”。不过美国贸易代表莱特希泽17日表示，上述说法“完全不实”。白宫谴责博尔顿撒谎。特朗普在评论博尔顿白宫回忆录时说：“他知道他掌握了机密信息。跟我的交谈内容均属机密信息，如果他就交谈内容撒谎的话，那问题就更严重了。”

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据自由时报报道，美国前国家安全顾问博尔顿（John Bolton）在新书中爆料，去年6月G20峰会期间，美国总统特朗普曾寻求中国国家主席习近平的帮助，以助他赢得2020年总统大选。不过美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）17日表示，自己当时就在现场，上述说法“完全不实”。

该报道引述《Fox News》消息，根据博尔顿新书，特朗普经常“给他喜欢的独裁者个人恩惠”，不仅支持中国建立更多集中营，还请求习近平助他赢得2020年总统大选。据博尔顿指控，特朗普在去年6月G20峰会期间与习近平会面时，将贸易谈判与自己的政治利益挂钩，要求中国购买美国农产品，以帮助他赢得农业州。

莱特希泽17日出席参议院财政委员会听证会时，民主党籍参议员梅南德兹（Robert Menendez）就此事询问莱特希泽，希望核实博尔顿和莱特希泽当时是否在同一场会议之中。据梅南德兹说：“我认为是同一场会议，如果不是，我认为我们会找到答案。因为如果这是真的，那就表明这届政府显然没有真正打算解决我们与中国之间的贸易问题。”

据该报道，针对博尔顿的爆料，莱特希泽在听证会上回应：“完全不实，从没发生过。我当时在场。我完全不记得发生过这种事。我不相信这是真的。我不相信这种事情曾经发生过。”

据美国之音今天报道称，就美国前国安顾问博尔顿称特朗普曾恳求习近平助他连任，白宫反驳。该报道指，特朗普在评论博尔顿白宫回忆录时说：“他知道他掌握了机密信息。跟我的交谈内容均属机密信息，如果他就交谈内容撒谎的话，那问题就更严重了。”

《华尔街日报》17日摘录博尔顿尚未出版新书“事发现场：白宫回忆录”（The Room Where It Happened: A White House Memoir，书名暂译）的内容。这本书预计下周发行，博尔顿称内容有白宫和特朗普的许多幕后秘辛。

有消息说，尽管白宫与司法当局正在为禁止此一出书而展开程序，但该书未出已经名列预售畅销榜首。

自由时报引据博尔顿在书中指出，去年6月在大阪20国集团（G20）峰会，特朗普与习近平进行一对一期间，习近平表态希望再与特朗普合作6年，称不希望有人能取代特朗普，特朗普随即点头表达认同。习近平随后提及美中关税，要求美国取消惩罚性关税，特朗普当场承诺将会把部分中国商品关税维持在10%，特朗普也恳请中国增加购买美国农产品，以利他争取农业州选票，确保赢得2020年总统大选。

据书中提到，习近平欢迎特朗普让步，同意美中重启贸易谈判，特朗普当时称赞习近平是“300年来最伟大的中国领导人”，几分钟后更升级为“中国历史上最伟大的领导人”。博尔顿还爆料特朗普对中国压迫人权不关心。据博尔顿说，特朗普拒绝对六四天安门事件30周年发表声明，并误称天安门事件是15年前的事，特朗普只在乎与中国完成贸易协议；根据美方口译转述，特朗普还建议习近平继续在新疆兴建再教育营。

该报道称，有关台湾部分，向来友台的博尔顿在书中表示，特朗普受到投资中国而致富的华尔街金融家影响，对中国心生向往，其实对台湾态度并不友善，经常指着麦克笔尖说“这是台湾”，然后指着白宫椭圆形办公室的总统办公桌说“这是中国”，博尔顿感叹美国对另一民主盟友的承诺与义务竟沦落到如此地步。

至此，中国官方以及此书涉及内容各方包括台湾当局，没有做出回应。