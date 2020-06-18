疫情下特朗普推競選與經濟放開 拜登批評向病毒投降

美國總統特朗普說，“我們不會再度封鎖。我們不用這麼做。”特朗普指美國將不會再度關閉商業活動。但美國民主黨總統候選人拜登指責總統特朗普向新冠疫情“投降“，未能為疫情重燃做好準備，而疫情重燃可能讓美國經濟復蘇面臨風險。

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據路透社報道，美國總統特朗普稱不會再度實施防疫封鎖措施。 美國總統特朗普周三表示，美國將不會再度關閉商業活動；目前有多個州公布新型冠病毒確診人數增加。

據特朗普在接受福斯新聞頻道(Fox News Channel)訪問時表示，“我們不會再度封鎖。我們不用這麼做。”

但美國民主黨總統候選人拜登批評特朗普向新冠疫情“投降”，拿民眾生命冒險。拜登周三指責總統特朗普向新冠疫情“投降“，未能為疫情重燃做好準備，而疫情重燃可能讓美國經濟復蘇面臨風險。

據拜登批評說，“美國人民為抗擊新冠病毒作出了巨大犧牲……但我們可能喪失本來已開始取得的一些進展，而這一切都是因為他（對抗疫）失去了興趣，”拜登稱，“在這場戰鬥中他完全投降了。”

儘管新冠感染病例開始再度增長，俄克拉荷馬、德克薩斯和俄勒岡等州本周新增病例均創紀錄，特朗普還是急於重啟經濟，並恢復競選造勢活動。

據拜登批評道，“特朗普如此急切地要恢復競選造勢集會，這讓民眾面臨風險，”這是拜登本月第三次造訪選舉關鍵州之一賓夕法尼亞州。

據該報道，特朗普競選團隊發言人Ken Farnaso稱，拜登屢屢攻擊特朗普領導的兩黨合作抗疫努力均未成功，這次不過是老調重彈。據該發言人說，“特朗普總統和各州州長攜手展開二戰以來最偉大的公共和民間動員努力，而拜登什麼都沒有做，只是袖手旁觀並散布恐慌，對美國的成功唱反調。”