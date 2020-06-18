疫情下特朗普推竞选与经济放开 拜登批评向病毒投降

美国总统特朗普说，“我们不会再度封锁。我们不用这么做。”特朗普指美国将不会再度关闭商业活动。但美国民主党总统候选人拜登指责总统特朗普向新冠疫情“投降“，未能为疫情重燃做好准备，而疫情重燃可能让美国经济复苏面临风险。

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据路透社报道，美国总统特朗普称不会再度实施防疫封锁措施。 美国总统特朗普周三表示，美国将不会再度关闭商业活动；目前有多个州公布新型冠病毒确诊人数增加。

据特朗普在接受福斯新闻频道(Fox News Channel)访问时表示，“我们不会再度封锁。我们不用这么做。”

但美国民主党总统候选人拜登批评特朗普向新冠疫情“投降”，拿民众生命冒险。拜登周三指责总统特朗普向新冠疫情“投降“，未能为疫情重燃做好准备，而疫情重燃可能让美国经济复苏面临风险。

据拜登批评说，“美国人民为抗击新冠病毒作出了巨大牺牲……但我们可能丧失本来已开始取得的一些进展，而这一切都是因为他（对抗疫）失去了兴趣，”拜登称，“在这场战斗中他完全投降了。”

尽管新冠感染病例开始再度增长，俄克拉荷马、德克萨斯和俄勒冈等州本周新增病例均创纪录，特朗普还是急于重启经济，并恢复竞选造势活动。

据拜登批评道，“特朗普如此急切地要恢复竞选造势集会，这让民众面临风险，”这是拜登本月第三次造访选举关键州之一宾夕法尼亚州。

据该报道，特朗普竞选团队发言人Ken Farnaso称，拜登屡屡攻击特朗普领导的两党合作抗疫努力均未成功，这次不过是老调重弹。据该发言人说，“特朗普总统和各州州长携手展开二战以来最伟大的公共和民间动员努力，而拜登什么都没有做，只是袖手旁观并散布恐慌，对美国的成功唱反调。”