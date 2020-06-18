美参议员促防中国等国渗透美校园窃取科研创新

美国一些跨党派参议员周四提出了一项法案，旨在保护美国校园的研究和创新成果，并防止中国和其他国家的疑似窃取知识产权行为。这项法案由参议员Rob Portman、Tom Carper、 Marco Rubio和Maggie Hassan共同发起，旨在赋予教育部权力，惩罚未按规定披露接受外国实体捐赠的美国学校。

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据路透社今天报道称，美国参议员提出法案，提防中国等国家渗透校园窃取科研与创新成果。尔在此之际，华盛顿正加大力度打击间谍和知识产权盗窃行为，某些中国公民被怀疑在美国大学校园内从事此类活动。

这项法案由参议员Rob Portman、Tom Carper、 Marco Rubio和Maggie Hassan共同发起。名为《保护美国创新法案》提议增强国务院权力，使其可以对试图获取与美国国家安全和经济安全利益有关的某些敏感技术的外国公民拒发签证。该法案还建议，申请联邦资金的项目若未能披露所获得的外国帮助，有关个人将面临罚款或入狱惩罚，此外还降低了美国学校和大学收受外方捐赠的上报门槛。

据”Portman在声明中称，“该法案将帮助我们阻止外国政府窃取我们的研究和创新，同时也增加了透明度，确保在大学接受外国大额资助时，纳税人是知情的。”

据路透社说，美国当局指控一名哈佛大学教授未如实报告其与中国一个国家招聘项目的关系以及接受中国政府研究资助一事，周二这名教授辩称无罪。这是美国司法部打击中国在美国大学校内影响的一宗相当知名的案例。