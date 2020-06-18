美国制裁新锁定叙利亚总统全家

美国对叙利亚总统阿萨德政权祭出历来最严厉惩罚，宣布对阿萨德夫妇、手足和部属实施制裁措施，欲借此切断阿萨德政权金脉，逼他重回谈判桌，以终结叙利亚近10年的内战。

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据中央社今天报道称，美国国务卿蓬佩奥宣布，制裁阿萨德（Bashar al-Assad）政权的“凯撒叙利亚平民保护法案”（Caesar Syria Civil Protection Act，又称“凯撒法案”）今天生效，新法消息已造成叙利亚货币剧烈贬值。按照法案，被点名的制裁对象在美国的任何资产都将遭到冻结，也不得入境美国，且任何与阿萨德政权合作的企业将受到惩罚。阿萨德自从2011年开始镇压叙利亚反叛势力后，便一直遭到美方制裁。

据美国还宣布，制裁首波对象锁定39名个人和实体，包括阿萨德和妻子阿斯玛（Asma al-Assad）、阿萨德的手足、若干叙利亚高阶将领和伊朗民兵等政权核心圈人士。这是阿斯玛首度遭到美方制裁。她出生于英国，父亲是心脏科医师，母亲是外交人员。她本人曾担任投资银行家，并将自己塑造成进步的改革派人士和阿萨德政权现代化的代表人物。

不过，蓬佩奥在声明中指责，阿斯玛在阿萨德和娘家阿克拉斯（Akhras）家族的支持下，“已成为叙利亚最恶名昭彰的战争得利者之一”。据蓬佩奥还表示：“美国预期将祭出更多制裁。除非阿萨德和其政权停止对叙利亚人民无谓的残暴征战，否则美国不会罢休。”据蓬佩奥还说，今天宣布的制裁措施“只是开始。美国将持续施加经济和政治压力，以切断阿萨德政权的收入，并让他们失去对叙利亚人民发动战争和犯下大规模暴行所需的支持”。

据中央社说，美国挥出制裁大刀之际，叙利亚正面临经济危机，阿萨德疲于应付，由政府控制的地区也罕见爆发抗议行动。