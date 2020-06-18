美国司法部告博尔顿阻止他出书，《华盛顿邮报》认为告不赢

前白宫国安顾问博尔顿（John Robert Bolton）的白宫回忆录许多有关总统特朗普的爆炸性内容被媒体披露后，美国司法部17日向法官寻求紧急命令，要求阻止该书出版。对此，《华盛顿邮报》认为，博尔顿在出书前已把该书交给白宫审查四个月，删除了涉及国家机密部分，司法部告不赢。

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司法部向博尔顿提出的诉讼声称：如果博尔顿下周出版新书，将违反他的保密协议和对美国的受托人责任。司法部要求法院下令博尔顿“在其有权范围内指示或要求出版商进一步延后出版日期”。特朗普也表示希望将博尔顿的新书延后至总统大选后再出版，并认为自己身为总统，每段和自己的谈话都是高度机密，特朗普还认为“博尔顿没讲实话”。

《华盛顿邮报》18日发表评论指出：任职白宫国安顾问17个月的博尔顿曾与政府签署保密协议，同意将其任何新书草稿在出版前提交白宫审查，以便确保内容不包括机密信息。博尔顿去年12月30日做到这点要求，负责进行预出版审查的官员奈特（Ellen Knight）花了近四个月逐句审查500页的手稿四次，确保删除任何机密内容。直到今年4月27日，奈特已完成审查程序，并认定最终修订版的手稿不含机密信息。因此，博尔顿和出版商赛门舒斯特公司（Simon & Schuster）认为应该能自由发行这本书。

《华盛顿邮报》认为，白宫告不赢博尔顿。最大的问题是，政府正寻求“言论事前限制”手段，欲事先审查出版物内容，但联邦最高法院在1971年“五角大楼文件案”的判决中裁定，“言论事前限制”违反宪法第一修正案中言论自由和新闻自由条款。