美國制裁新鎖定敘利亞總統全家

美國對敘利亞總統阿薩德政權祭出歷來最嚴厲懲罰，宣布對阿薩德夫婦、手足和部屬實施制裁措施，欲藉此切斷阿薩德政權金脈，逼他重回談判桌，以終結敘利亞近10年的內戰。

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據中央社今天報道稱，美國國務卿蓬佩奧宣布，制裁阿薩德（Bashar al-Assad）政權的“凱撒敘利亞平民保護法案”（Caesar Syria Civil Protection Act，又稱“凱撒法案”）今天生效，新法消息已造成敘利亞貨幣劇烈貶值。按照法案，被點名的制裁對象在美國的任何資產都將遭到凍結，也不得入境美國，且任何與阿薩德政權合作的企業將受到懲罰。阿薩德自從2011年開始鎮壓敘利亞反叛勢力後，便一直遭到美方制裁。

據美國還宣布，制裁首波對象鎖定39名個人和實體，包括阿薩德和妻子阿斯瑪（Asma al-Assad）、阿薩德的手足、若干敘利亞高階將領和伊朗民兵等政權核心圈人士。這是阿斯瑪首度遭到美方制裁。她出生於英國，父親是心臟科醫師，母親是外交人員。她本人曾擔任投資銀行家，並將自己塑造成進步的改革派人士和阿薩德政權現代化的代表人物。

不過，蓬佩奧在聲明中指責，阿斯瑪在阿薩德和娘家阿克拉斯（Akhras）家族的支持下，“已成為敘利亞最惡名昭彰的戰爭得利者之一”。據蓬佩奧還表示：“美國預期將祭出更多制裁。除非阿薩德和其政權停止對敘利亞人民無謂的殘暴征戰，否則美國不會罷休。”據蓬佩奧還說，今天宣布的制裁措施“只是開始。美國將持續施加經濟和政治壓力，以切斷阿薩德政權的收入，並讓他們失去對敘利亞人民發動戰爭和犯下大規模暴行所需的支持”。

據中央社說，美國揮出制裁大刀之際，敘利亞正面臨經濟危機，阿薩德疲於應付，由政府控制的地區也罕見爆發抗議行動。