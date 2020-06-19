特朗普：与中国完全脱钩仍属美国政策选项

美国总统特朗普6月18日通过推特表示，在各种情况之下，美国绝对保留着与中国“完全脱钩”的政策选项。

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特朗普当天在推文中写道，“这不是莱特希泽大使的错（昨天在委员会），因为也许我没有说清楚，但在各种情况下，美国绝对都保留了与中国完全脱钩的政策选项。谢谢你！”他的推文是对美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）之前发言的回应。莱特希泽一天前在美国会众议院筹款委员会接受质询时表示，中国将履行其在未来两年内购买更多美国商品和服务的承诺，并称双方此前达成的是“一项极好的协议”，而中国一直在履行缓解争端的“第一阶段”贸易协议条款。他还谈到自己是对华政策的强硬派，但中美脱钩是一个复杂问题，认为中美经济脱钩是几年前的政策选项，而在当前不是一个合理的政策选择。

莱特希泽还在会上指出，由于税收和监管方面的变化，他预计将有更多供应链转移到美国，而中美贸易协定将带来重大的积极变化，并增加中国购买美国的商品和服务。事实上，这已经不是特朗普在近期首次威胁美中脱钩的可能性。他曾在5月13日接受福克斯新闻专访时提出，对中国未能成功控制住新冠病毒（暴发）感到“非常失望”，并指疫情大流行给美中贸易协议蒙上阴影。特朗普称，“我们能做的事情很多，我们可以切断（与中国的）完整关系。”他续称，“那么如果你这么做，将会发生什么呢？你会节省下5000亿美元。”

此外，特朗普在最新接受《华尔街日报》专访时提出，中国任由病毒扩散到其他国家，背后可能有经济动机。他并指自己透过关税，令美国经济在过去一年半，让中国望尘莫及。但他强调，作出有关评论只是自身感觉，没有情报作证，病毒扩散也有可能是中国政府无能或犯错。