美高官：蓬杨夏威夷会晤时中方态度不够积极

美国国务院负责东亚事务的助理国务卿史达伟（David Stilwell ）6月18日表示，美国务卿蓬佩奥在与中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪的会晤中，中方的态度不够积极，而会谈是否取得成果要看中方未来一两周的表现。

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史达伟就美中外交团队的此次会面介绍称，“中华人民共和国代表方不能用十分积极来形容”。至于美中高级官员多个月来的首次面对面会谈是否取得成果，他回答说，“看看未来一两周内事情的发展就知道了。我们会不会看到（中方）气势汹汹行为的减少呢？”史达伟强调，中国将如何履行两国“第一阶段”贸易协议，将是对北京是不是合作伙伴的一项好的测试。随后被追问到美中之间存在多大信任时，他强调指，“信任来自言语和行动。”他还进一步提出，中方近来在南海、对印摩擦和香港问题上并未展现出建设性态度。史达伟指，华盛顿希望看到北京重新考虑港版国安法立法一事。

当地时间16日晚至17日上午，蓬佩奥与杨洁篪在夏威夷进行了近7小时的对话。据会后双方发布的简短声明，双方就中美关系和共同关心的国际与地区问题深入交换了意见。双方充分阐明了各自的立场，认为这是一次建设性的对话。随后，中国外交部发言人赵立坚18日在答记者问时表示，杨洁篪在对话中阐明了中方对发展中美关系的基本态度以及在台湾、涉港、涉疆等重要敏感问题上的立场。他续称，在这些问题上，中方的立场是坚定的、一贯的，正如中方所一再重申的，“中方捍卫自身核心利益的决心和意志坚定不移”。华盛顿方面，蓬佩奥在会后的推文中写道，“在我与中共中央政治局成员杨洁篪的会面中，他承诺将完成和履行我们两国之间第一阶段协议的所有义务”。

蓬佩奥还在随后的推文中写道，“我和7国集团的外长们已经就中国在香港施加一项国安法的决定表达了深切的忧虑。这一议案将使得在过去数年中让香港得以繁荣发展的体系置于险境。我们敦促中国重新考虑”。针对美中高级外交官的此次会面结果，及各方的报道内容，《明报》最新引述中国人民大学国际关系学院教授时殷弘的评论指，两国高层这次会面唯一的意义在于“在如此关系交恶的时候会面本身”。时殷弘认为，双方在所有对立的重大问题上似乎连局部缓解都未达到。但他也表示，由于官方释放出的信息少、会晤时间短，也不能肯定背后是否已达成某些协议。

此外，对于中美会后各自的官方声明内容迥异，时殷弘提出，这显示双方“最突出的关切很不一致”、“表明分歧有多严重”。另就两国媒体互称这次会面是对方邀约一事，时殷弘分析称，美方若真心希望解决某些具体问题，这次派出的代表就不会是蓬佩奥，反观中方代表杨洁篪，“（他）至少没有公开批评过美国”。路透社另引述上海复旦大学美国研究中心主任吴心伯的话称，这次会面减少了双方的“麦克风外交”，但对于稳定双边关系的作用令人怀疑。

值得一提的是，就在杨洁篪与蓬佩奥结束夏威夷会谈之际，18日开始举行的中国全国人大常委会第19次会议开始审议港版国安法草案，其中对防范、制止和惩治发生在香港的分裂国家等4类犯罪行为和相应刑事责任，作了明确规定。面对七国集团外长所发表的联合声明，赵立坚则重申，对香港事务说三道四、指手画脚表示强烈不满和坚决反对。他称，我们多次强调，香港事务纯属中国内政，任何外国政府、组织和个人都无权干预。