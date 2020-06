蓬佩奥批博尔顿爆料：最后的公共角色是可悲又危险的叛徒

美国国务卿蓬佩奥6月18日通过推特就前国家安全顾问博尔顿出书,揭露白宫内幕一事作出回应,并斥责后者是一个“可悲又危险的叛徒”。

广告 继续浏览后续

美国三大纸媒17日率先披露了,博尔顿即将出版的新书《白宫回忆录》的部分关键内容,其中提到特朗普总统在2019年日本大阪二十国集团峰会与中国国家主席习近平进行晚宴期间,曾当面要求后者扩大采购美国农产品,以确保他在来年的总统大选中能成功赢得连任。博尔顿还称,特朗普对习近平就新疆集中营政策的辩护加以赞同,并称“这样做是完全正确的”。此外,他还披露了,包括蓬佩奥在内的特朗普内阁高官和前官员私下多有对后者进行批评和讽刺等。

博尔顿在新书中举例称,2018年特朗普与朝鲜最高领导人金正恩举行会谈期间,蓬佩奥曾经传给博尔顿一张嘲笑特朗普的纸条,上面写着“他真是满嘴胡说八道”( He is so full of shit)。博尔顿称,此次会面后,蓬佩奥还对特朗普的对朝外交方针表示不屑,并称该计划“成功的可能性为零”。就来自博尔顿的相关指控,蓬佩奥通过推文回应称,“博尔顿最后的公开角色是个叛徒,违背了美国人民神圣的信任,从而损害美国,这既悲哀又危险。”他续指,“致我们全世界所有的朋友们,你们知道特朗普总统的美国是世界上一股为善的力量”。

蓬佩奥还在之前的推文中表示,虽然他并没有阅读博尔顿的新书,但从其已被刊登的节选来看,“博尔顿在散布一系列谎言,及完全得到灌水的半真消息和直白的谎言”。此外,特朗普18日在接受《华尔街日报》专访时强调,他与蓬佩奥关系非常好。特朗普称,“我对此表示怀疑。”他针对博尔顿称,“他有纸条吗?让我看看纸条。”特朗普在当天还通过推文写道,“博尔顿是一个心怀不满、无聊的傻瓜”,他还称自己很高兴当初把他开除。即将在本周日播出的美国国广播公司(ABC)对博尔顿的专访片段中,他还公开批评,曼哈顿地产商出身,缺乏国际政治知识和见识的特朗普不适合担任美国总统一职。

另据《国会山报》18日报道,美国会众议院议长、民主党人佩洛西在当天的一场新闻记者会上也发表了同样的看法。她把话说得很重,“特朗普总统不仅在道德标准层面达不到标准,在智力层面也没有做好成为美国总统的准备。”此外,随后佩洛西又将矛头对准了给自己提供“炮弹”攻击特朗普的博尔顿,大批特批他的过错。她提出,当去年12月众议院民主党人准备弹劾特朗普时,正是博尔顿拒绝前往众议院作证,当时他的态度十分傲慢。佩洛西还反驳道,博尔顿如果真的担心特朗普会对美国构成威胁,当时就应该警告国会,而不是在自己的新书里保留那些细节。她强调,“这些对他来说似乎都无关紧要,他当时选择忠诚于特朗普而非忠诚于国家,我猜他一定能从这本书中大赚一笔。”