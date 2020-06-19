解放军军机2周内第6次飞入台湾空域

自台北方面消息，台湾空军司令部周五介绍指，“当天中午侦获中共歼-10型战机进入台湾西南空域，经空中侦巡战机应对，共机飞离台湾防空识别区（ADIZ）。”据中央社的报道称，依照公开信息显示，这也是在过去两周内，解放军军机第6次飞入台湾防空识别区。

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报导称，“中共军机近期频侵犯台湾西南方ADIZ，空军下午发布新闻稿表示，中午侦获中共歼-10型战机进入台湾西南空域，经国军实施广播告警，并以空中侦巡战机应对，共机飞离台湾防空识别区，目前状况均正常。”

依照台国防部对外发布的公开纪录显示，此次解放军军机飞入台湾防空识别区，为今年6月9日以来的第6次。据悉，前5次分别为，6月9日的苏-30战机、6月12日的运8、6月16日的歼-10战机、6月17日的运-8和歼-10、6月18日的歼-10和歼-11。

另据路透社当天的报道指，台湾的空军训练有素，而且正在把美国制造的F-16战机进行现代化改造。此外，美军一架C-40A运输机在本月9日飞越台湾空域。该事件则引来中国外交部和国台办地连番抨击。国台办发言人朱凤莲曾批评称，“民进党勾结外部势力侵犯中国主权安全，破坏台海和平稳定。”