加公民在华被起诉特鲁多被批软弱 立拉两国声援加拿大

中国在周五以涉嫌为境外刺探国家机密等罪名，正式起诉了已拘押数月的加拿大公民康明凯和迈克尔·斯帕弗。加国总理特鲁多随后回应指，对中方的这一决定感到“非常失望”， 并再次要求中方立即释放加拿大公民允许他们回国。事件的发展也引来了加拿大国内对特鲁多政府更为强烈的批评声音。

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特鲁多在当天的记者会上重申，“我们正在动用一系列的公开和私下的压力以确保能将这两个迈克尔带回国”。他说，“从一开始，我们就确定，我们不会、也不允许、且不能干预我们国家的司法独立。中国官方已将这两个迈克尔的案件与孟晚舟案直接联系在一起，这则是非常令人失望的”。他进一步称，“所以我们将继续向中国政府施压，以停止对这两个加拿大公民的强制性拘押”。另在稍后的记者会上，加拿大副总理方慧兰重申，加方将继续推动向这两名被押加拿大人提供领事援助。中方则以疫情顾虑为由，自今年1月中旬停止了加外交人员对他们二人的领事探视权。

方慧兰称，“当我听到有关这两个迈克尔案件的最新进展时，我深感心碎。”她说，“我希望以最强烈的言语向他们保证，直到将他们接回国之前，我们将不会停歇”。这两名加拿大人口中的迈克尔在华受到重罪起诉，在加国国内被认为是特鲁多的外交政策，特别是对华政策“软弱”的又一失败。曾在2012至2016年担任过加拿大驻华大使的赵朴（Guy Saint-Jacques）分别向环球电视和POLITICO网站表示，在这一事件中，特鲁多政府所采取的相应策略未能产生任何成果。他提出，“我认为中国唯一明白的语言就是强硬”。

赵朴告诉POLITICO称，“中方知道（孟晚舟）的引渡案将耗时数年，他们想对加拿大政府有所施压”。他并指，将这两个迈克尔接回加拿大是“近乎不可能的”。他说，“在中国不存在公正的审判，你有99.9%的几率都将获罪”。他续称，“我们知道（按照相关罪行）最少也是10年监禁，并可上升至终身监禁。我们必须准备好未来数年中与中方的困难关系。我认为现在是加拿大政府完全从新审视其对华互动战略的时刻。因为，到目前为止加方采用的战略是绥靖政策，其未产生任何效果。”

同样曾担任过加拿大驻华大使的穆鲁尼（David Mulroney）亦通过推特表示，“已经晚了，但现在结束我们认为中国是一个可靠的东道主，我们不会担心那里加拿大公民的安全，这一礼貌的幻想还为时不晚”。他说，“这样的转变也预示着我们终于准备好直面中国的真面目”。此外，加拿大反对党领袖希尔（Andrew Scheer ）还在周五通过声明批评特鲁多面对北京“有着软弱的领导力和天真的态度”。他指控，在这两名加拿大人在中国的监狱的权利得不到保障时，特鲁多却面对中华人民共和国什么都没做。加国主流媒体《多伦多星报》等专栏作家也批评特鲁多的软弱，使得在华被押加拿大人身陷险境。

此外，立陶宛和拉脱维亚外长在周六相继通过推特表示，向盟国加拿大给予支持，并要求中方立即释放被押的两名加拿大人。康敏凯被捕前供职的国际预防危机组织(International Crisis Group) 还再次发表声明，指责中方以间谍罪名将其起诉的指控“毫无根据且无法辩护”。该机构称，“这是一个披着法律外衣的政治行动”。