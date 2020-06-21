俄罗斯修宪公投在即 普京：修宪通过后不排除再次竞选总统

俄罗斯总统普京6月21日表示，不排除在宪法修正案通过的情况下再次竞选总统的可能性。

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普京最新在接受“俄罗斯第一频道”（Россия-1）国营电视台采访时表示，“我不排除这种可能性，如果宪法中出现竞选可能性的话。看看吧，到时候会清楚的。”

俄国现行宪法于1993年通过。今年1月15日，普京向俄议会两院发表国情咨文时提议修宪。1月20日，普京向俄国家杜马（议会下院）提交宪法修正案草案。3月份，在俄国家杜马、俄联邦委员会（议会上院）以及俄所有85个联邦主体表决通过这份草案后，普京于当月17日签署总统令，决定于4月22日就宪法修正案举行全民公投。3月25日，受新冠肺炎疫情影响，普京决定推迟举行修宪全民公投。

普京曾在6月1日宣布，俄罗斯将于7月1日举行宪法修正案全民公投。按俄国现行宪法，普京任期到2024年结束，不能再参选。但如果宪法修正案通过，普京在2024年任期满后可“任期清零”，能够再次参加总统选举，或将执掌大权直至2036年。在1999年12月31日即将踏入2000年的数小时前，时任俄罗斯总统叶利钦突然宣布辞去总统职务，时任总理的普京受命成为代理总统。

之后，他陆续赢得2000年和2004年的总统选举。由于宪法规定了连任的限制，普京无法参与2008年总统选举。随后，普京指定的候选人梅德韦杰夫当选了俄罗斯总统。2008年5月7日普京卸任总统后，被总统梅德韦杰夫提名第二度出任总理，继续掌握国家的实权。2012年普京第三度参选总统选举且胜出并辞去统一俄罗斯党主席职务，第四度参选2018年大选并再度连任，任期至2024年。