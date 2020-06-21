俄羅斯修憲公投在即 普京：修憲通過後不排除再次競選總統

俄羅斯總統普京6月21日表示，不排除在憲法修正案通過的情況下再次競選總統的可能性。

廣告 繼續瀏覽後續

普京最新在接受“俄羅斯第一頻道”（Россия-1）國營電視台採訪時表示，“我不排除這種可能性，如果憲法中出現競選可能性的話。看看吧，到時候會清楚的。”

俄國現行憲法於1993年通過。今年1月15日，普京向俄議會兩院發表國情咨文時提議修憲。1月20日，普京向俄國家杜馬（議會下院）提交憲法修正案草案。3月份，在俄國家杜馬、俄聯邦委員會（議會上院）以及俄所有85個聯邦主體表決通過這份草案後，普京於當月17日簽署總統令，決定於4月22日就憲法修正案舉行全民公投。3月25日，受新冠肺炎疫情影響，普京決定推遲舉行修憲全民公投。

普京曾在6月1日宣布，俄羅斯將於7月1日舉行憲法修正案全民公投。按俄國現行憲法，普京任期到2024年結束，不能再參選。但如果憲法修正案通過，普京在2024年任期滿後可“任期清零”，能夠再次參加總統選舉，或將執掌大權直至2036年。在1999年12月31日即將踏入2000年的數小時前，時任俄羅斯總統葉利欽突然宣布辭去總統職務，時任總理的普京受命成為代理總統。

之後，他陸續贏得2000年和2004年的總統選舉。由於憲法規定了連任的限制，普京無法參與2008年總統選舉。隨後，普京指定的候選人梅德韋傑夫當選了俄羅斯總統。2008年5月7日普京卸任總統後，被總統梅德韋傑夫提名第二度出任總理，繼續掌握國家的實權。2012年普京第三度參選總統選舉且勝出並辭去統一俄羅斯黨主席職務，第四度參選2018年大選並再度連任，任期至2024年。