全国人大常委下周举行三日会议或表决港区国安法

新华社报道，全国人大常委会下次会议将于6月28日至30日在北京举行，一般预料或将就港区国安法条文进行表决，尽管消息并未提及处理港区国安法。此间传媒引述消息指，北京特意赶在7.1之前通过港区国安法，旨在阻吓民主派参与9月立法会选举。

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报道指，全国人大委员长会议20日下午在北京人民大会堂举行，由委员长栗战书主持，会议决定下次常委会会议召开的日期。

委员长会议建议，常委会审议专利法修正案草案、未成年人保护法修订草案、出口管制法草案等，但没有提及处理港区国安法草案。事实上，新华社早前公布6月18日至20日刚结束的人大常委会议，会议议程亦无提及处理港区国安法事宜，但临时不但进行审议，甚至在会后还透过法工委公布港区国安法草案。

中共20日在毫无征兆下宣布被此间传媒形容为“辣度”超出外界预料的草案，甚至超过中共在澳门所为，亦反映中共完全不顾国际社会反应，不顾一国两制将因恶法遭受毁灭性打击，铁心要扑杀港人为民主自由抗争的念头。早前已有北京消息人士透露，人大常委会月底前或再开会，力争7.1前通过港版国安法，以阻吓港人及封杀泛民参与9月立法会选举。