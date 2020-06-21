反国安法罢工罢课公投结果未达门槛

由“二百万三罢联合阵线”及中学生行动筹备平台20日举行罢工罢课公投，由于未达到所需门槛而取消。在公投当日傍晚，新华社在事无先兆下发布人大法工委的港区国安法草案，全本共六章66条。

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由30个不同行业工会参与公投就国安法表态，最低门槛需要超过60%支持罢工，阵线便会发起跨工会联合罢工反对国安法，但由于两者投票结果均未达所需门槛，因此未能发动罢工罢课。

中学生行动筹备平台发言人郑家朗点票后宣布，虽然总票数达10101票，但因实体票未达5000票的门槛，平台不会发起中学生罢课行动。而30个工会的最后总票数，亦只有8943票，比起原定6万票的门槛相差甚远，虽获逾9成半人支持发起罢工，亦未能正式通过。

郑家朗感谢学生们无惧白色恐怖，站出来参与投票就国安法表态，证明学生从未放弃香港。又为成年人做了最好的示范，希望成年人可以挺身抵抗国安法，勿让中学生孤单。郑批评警方、教育局、新华社等连日来，不停用各种手段恐吓学生，包括发公开信、到学生街站作各种滋扰等，而最后公投有超过1万票的成果绝不容易。而未来数周是香港的存亡之秋，希望香港人会继续抗争，向国际表明港人争取民主自由的决心。

郑认为今次公投结果显示，在现时的社会气氛下，平台需要更多时间做好准备，在未来可以作出绝地反击的行动。而单靠单一中学生，抗争的路很难走，因此希望更多香港人可以加入抗争，“需要跨过呢啲恐惧，先可以迎来自由”。平台未来会更努力，推动中学生的行动。而郑又不认为实体票门槛5,000是太高，因为需要一定数量的实体票，才可提高公投的代表性。

在郑宣布结果期间，有男子怀疑拍摄场内学生大头照，在场人士要求男子删除相片，记者会因而中断。

香港酒店工会主席徐考澧代表罢工公投主办方发言，指中共连日来多番批评公投无宪政基础，不断打压是次公投，最后都有近万人走出来投票，证明香港民族，即使在最危险的时刻，依然会挺身而出。徐续指，今次公投是一次改革，是新工会浪潮的起点，亦是将来成功的基石，而今次公投的每一票，都在造就香港民族的历史。

新公务员工会主席颜武周公布公务员投票人数，仅1191人，未能达到3500人的目标门槛。公务员投票结果中，99%称担心国安法会影响自由及权利；86%希望因应国安法在港实施而发动工业行动；98%同意公务员无需要宣誓效忠。

颜与工会成员一同向投票的公务员鞠躬致谢，他说虽然政府多番阻吓公务员参与公投，但仍有同事“企硬”，行驶公民权利及发声，工会对此感到鼓舞，虽然今次未达目标，但已清楚同事的期望及意向，工会将会与理事以及跨工会平台沟通，商讨有否后续行动。