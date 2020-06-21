国安法草案未提追溯期中共留一手可肆意扭曲条文

18.4 部分因遊行被捕民主派人士，上左起，李柱銘、黎智英、何秀蘭；下左起：吳靄儀、何俊仁及李卓人

新闻社公布人大法工委港区国安法草案内容，里面共六章66条，却不提是否具追溯期，每年均在港举办六四追悼晚会并高叫“结束一党专政”的香港支联会会长李卓人告诉苹果日报，中共在这个问题上故意保留“弹弓手（弹簧手）”，日后可随时扭曲条文内容，他说支联会已有心理准备面对最坏情况，并呼吁港人千万莫被国安法吓到。

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每年7.1回归当日举行反政府游行的民间人权阵线（民阵）召集人岑子杰表示，中共早有多次食言的前科，违反基本法第23条承诺，绕过立法会强推“港区国安法”就是最好例子。他认为，即使条文内容明确提出不设追溯期，亦难保中共不会出尔反尔。

支联会主席李卓人表示，条例内容未列明追溯期相关问题，是中共希望保留“弹弓手”的机会，日后可按其政治需要随时扭曲条文内容。他指，草案规定由人大拥有条例的解释权，亦正正显示其政治目的。

有指国安法监禁刑期由3年至7年不等，李卓人指，相比起内地异见人士的遭遇，例如刘晓波被判囚11年，刑期不算太长，但认为有关消息并非由官方公布，可信度不高。他指，不论刑期长短，只要香港出现首名基于国安法而被以言入罪的政治犯，对港人都具有震摄作用，期望港人能够不被吓怕。支联会亦已做好出现最坏情况的心理准备，但会以平常心对待，继续坚持五大纲领。

而岑子杰表示，国安法条文尚未出炉之时，特首林郑月娥已反覆为条例护航，突显林郑对中央的盲目信仰。他认为，本港就国家安全立法的前提，是要有民选特首捍衞港人权利，因此不论今次条例内容是什么，只要香港一日欠缺民选特首，中共总能随意为条例“加辣”、划红线，港人权利毫无保障。

近年来经常号召网民聚会发声的民间集会团队发言人刘颕匡表示，政府早有放风称国安法或设追溯期，而追溯期正是条例最不合理的事项之一，因为以往团队举办的集会，均属现时香港法例下所容许，若日后这些合法集会被追究，必然令人担心。

刘称，条例最可怕的部份并非来自政府的打压，而是打压少数人后，就吓怕大部份港人，“打压10个人、100个人很容易，最吓人的是之后香港所有人都噤声”。他指，若港人无惧打压，自己即使身陷狱中，也乐见港人继续抗争。